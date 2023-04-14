Глушенков: «Спартак» – один из самых тяжелых периодов в карьере»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался о времени, проведенном в «Спартаке».

Глушенков выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год.

Он провел всего 11 матчей.

– Время в «Спартаке» – одно из самых тяжелых в карьере. Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Одно время мной активно интересовался «Краснодар», но не получилось договориться по условиям.

Отпустили в итоге только в «Крылья», перед началом этого сезона. Мой переход был частью сделки по трансферу Зиньковского. «Спартак» сильно хотел Антона, а наш общий агент сказал, что по мне тогда тоже надо решать.

Я должен был лететь на летние сборы со «Спартаком», но тут мне позвонили и сказали, что клуб готов продать в «Крылья». Ответил: «Я согласен. Готов приехать через 10 минут». А сам в Смоленске сижу.

– Понял, почему тебя не отпустили раньше?

– В любом топ-клубе есть игроки, которых не хотят отпускать. Их держат в системе, отправляя по арендам, чтобы в случае форс-мажора вернуть обратно. Но меня не устраивал статус игрока «на подхвате».