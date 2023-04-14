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    Глушенков объяснил, почему перешел из «Крыльев» в «Локомотив»

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в московский клуб.

    – Зимой ты перешел из интересных «Крыльев» в «Локомотив», который шел в стыках. Не боялся делать такой шаг?

    – Опасение было. Но я понимал, что создается команда, которая в дальнейшем будет выполнять серьезные задачи. «Локомотив» – топ-клуб.

    Не хочу обижать «Крылья», которые дали мне многое, но «Локо» – это другой уровень. Во всем. Мне нужно было прогрессировать.

    • Глушенков забил 8 голов и отдал 8 ассистов в 28 матчах этого сезона.
    • Контракт Глушенкова с «Локо» рассчитан на 4 года.
    • Глушенков выступал за «Крылья» с 2021 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14429

      Skull_Boy 58 минут назад

      Да хватит уже звездить для вас кривоногих роль играют деньги, а на остальное насрать

      0
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      Рейтинг: +506

      eugen-han > Skull_Boy 54 минуты назад

      Именно это он и имел ввиду, но только в более завуалированной форме под прогресс и развитие.

      1
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