Глушенков объяснил, почему перешел из «Крыльев» в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в московский клуб.
– Зимой ты перешел из интересных «Крыльев» в «Локомотив», который шел в стыках. Не боялся делать такой шаг?
– Опасение было. Но я понимал, что создается команда, которая в дальнейшем будет выполнять серьезные задачи. «Локомотив» – топ-клуб.
Не хочу обижать «Крылья», которые дали мне многое, но «Локо» – это другой уровень. Во всем. Мне нужно было прогрессировать.
- Глушенков забил 8 голов и отдал 8 ассистов в 28 матчах этого сезона.
- Контракт Глушенкова с «Локо» рассчитан на 4 года.
- Глушенков выступал за «Крылья» с 2021 года.
Источник: Sport24