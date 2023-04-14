Глушенков объяснил, почему перешел из «Крыльев» в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал переход из «Крыльев Советов» в московский клуб.

– Зимой ты перешел из интересных «Крыльев» в «Локомотив», который шел в стыках. Не боялся делать такой шаг?

– Опасение было. Но я понимал, что создается команда, которая в дальнейшем будет выполнять серьезные задачи. «Локомотив» – топ-клуб.

Не хочу обижать «Крылья», которые дали мне многое, но «Локо» – это другой уровень. Во всем. Мне нужно было прогрессировать.