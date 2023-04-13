«Бавария» определилась с будущим Мане: он ударил Сане в лицо

Первый кандидат на трансфер.
«Бавария» решила не расторгать контракт с нападающим Садио Мане, который ударил одноклубника Лероя Сане по лицу, сообщает журналист Керри Хау
- Сенегалец ударил Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).
- Мане извинился перед командой и уже тренируется в общей группе.
- Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ливерпуля».
Сенегальский футболист поговорил с Сане о произошедшем. Футболисты поняли друг друга.
Мане не покинет «Баварию», но будет наказан за инцидент. Его как минимум оштрафуют.