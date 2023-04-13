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    «Бавария» определилась с будущим Мане: он ударил Сане в лицо

    «Бавария» решила не расторгать контракт с нападающим Садио Мане, который ударил одноклубника Лероя Сане по лицу, сообщает журналист Керри Хау

    • Сенегалец ударил Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).
    • Мане извинился перед командой и уже тренируется в общей группе.
    • Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ливерпуля».

    Сенегальский футболист поговорил с Сане о произошедшем. Футболисты поняли друг друга.

    Мане не покинет «Баварию», но будет наказан за инцидент. Его как минимум оштрафуют.

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    Источник: твиттер Керри Хау

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