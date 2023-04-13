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    Сазонов: «В «Зените» я мочил всех, даже своих – Дзюба молился: «Пожалуйста, не убей»

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал о жестком стиле игры в период карьеры в «Зените».

    «Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах.

    Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях».

    Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих.

    Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!» Он действительно лидер раздевалки», – сказал Сазонов.

    • Сазонов – воспитанник системы «Зенита».
    • 21-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 19 матчей, 7 желтых карточек.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +34043

      VVM1964 3 часа назад

      Вот что за команда - один мочил, другой дрочил ...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8196

      Беспонтий > VVM1964 3 часа назад

      ..теперь один- грузин
      другой- ваПще кондуктор у дрезин

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +18521

      ilichkadr 4 часа назад

      Ну, и чмошник..................

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67855

      portero 5 часов назад

      Почему его не удаляют в каждой игре????

      2
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      ...
      Рейтинг: +2620

      шахта Заполярная > portero 5 часов назад

      Как почему? Он же б.о.м.ж. хоть и бывший, а их нельзя удалять.

      5
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      ...
      Рейтинг: +29190

      JTherry > шахта Заполярная 4 часа назад

      Сазонов - мусор из газовой помойки...)

      2
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      ...
      Рейтинг: +29

      witalik > JTherry 3 часа назад

      А Сазонов в курсе, что мяч имеет форму шара, а то в железных бутсах хорошо болванки медные пинать...

      1
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      Рейтинг: +29190

      JTherry > witalik 3 часа назад

      а кто-нибудь понял, что это такое - "железные бутсы"..? с грузинского языка не совсем точно перевели, видимо...)

      0
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      Рейтинг: +29

      witalik > JTherry 3 часа назад

      Я понял: может быть в железных яйцах играл, тогда точно тяжело с футболом...

      0
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      Рейтинг: +17834

      Barmaleushka > JTherry 52 минуты назад

      Ещё погавкай . Пжлста !

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