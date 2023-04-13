Сазонов: «В «Зените» я мочил всех, даже своих – Дзюба молился: «Пожалуйста, не убей»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал о жестком стиле игры в период карьеры в «Зените».

«Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах.

Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях».

Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих.

Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!» Он действительно лидер раздевалки», – сказал Сазонов.