«Максимальное уважение, мужчина»: Дуду – о Путине

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду поделился отношением к президенту России Владимиру Путину. Они встречались в 2005 году после взятия москвичами Кубка УЕФА.

— Каким вам показался Путин?

— Президентом страны. У меня максимальное уважение к нему, респект, мужчина.

— Ари говорил, что хочет, чтобы президентом Бразилии был такой же человек, как Путин.

— У каждой страны должен быть свой президент. Если Ари нравится Путин, это не означает, что такое мнение у всех.