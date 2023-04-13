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    «Максимальное уважение, мужчина»: Дуду – о Путине

    Бывший полузащитник ЦСКА Дуду поделился отношением к президенту России Владимиру Путину. Они встречались в 2005 году после взятия москвичами Кубка УЕФА.

    — Каким вам показался Путин?

    — Президентом страны. У меня максимальное уважение к нему, респект, мужчина.

    — Ари говорил, что хочет, чтобы президентом Бразилии был такой же человек, как Путин.

    — У каждой страны должен быть свой президент. Если Ари нравится Путин, это не означает, что такое мнение у всех.

    • Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
    • Футболист провел за ЦСКА 96 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач, став 2-ратным чемпионом России.
    • 39-летний Дуду закончил карьеру в 2019 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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