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    Сперцян прокомментировал интерес из Европы

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на интерес к себе со стороны европейских клубов.

    «Что касается будущего, пока ничего не знаю. Постоянно появляется много новостей, что интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил. Может быть, что-то есть и кто-то обращается. Но я об этом ничего не знаю.

    Хотелось бы уйти, если будет конкретное предложение летом? Мы обсудим это с «Краснодаром». Цели всегда есть. Но не знаю, как будет», – сказал игрок.

    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах.
    • Сперцян – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.04.2023 19:40
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