Сперцян прокомментировал интерес из Европы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на интерес к себе со стороны европейских клубов.

«Что касается будущего, пока ничего не знаю. Постоянно появляется много новостей, что интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил. Может быть, что-то есть и кто-то обращается. Но я об этом ничего не знаю.

Хотелось бы уйти, если будет конкретное предложение летом? Мы обсудим это с «Краснодаром». Цели всегда есть. Но не знаю, как будет», – сказал игрок.