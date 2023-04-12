Сперцян прокомментировал интерес из Европы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на интерес к себе со стороны европейских клубов.
«Что касается будущего, пока ничего не знаю. Постоянно появляется много новостей, что интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил. Может быть, что-то есть и кто-то обращается. Но я об этом ничего не знаю.
Хотелось бы уйти, если будет конкретное предложение летом? Мы обсудим это с «Краснодаром». Цели всегда есть. Но не знаю, как будет», – сказал игрок.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах.
- Сперцян – воспитанник «Краснодара».
Источник: «Чемпионат»