Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поведение Артема Дзюбы.
- Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
- Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
- Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.
«Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал.
Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», – сказал Тихонов.
Источник: «Спорт-Экспресс»