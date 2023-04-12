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  • Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»

Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»

12 апреля 2023, 17:03
15

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

  • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
  • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
  • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал.

Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», – сказал Тихонов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (15)
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BoevStas1
1681309034
Взрослый человек и такой бред)))
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zarsm
1681309220
А ты не дрочил никогда?) По такой логике все нерукопожатные
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alp
1681310225
зашел на новость потому что не поверил, чтобы Андрей так сказал.. ну, так и оказалось, что это биатлонист.. там, судя по губерниеву, с высказываниями ртом все плохо...
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Krics
1681313499
Бывший киллер,нынешний депутат знает как зашквариться,ихмо.
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Xiko
1681315682
Ну дрочил и дрочил, что такого то? Вот Тихонов удивится, сколько с ним здороваются теми руками, кто дрочил)))))
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NewLife
1681330574
Бомбардир, если у вас нет цензуры, то можно тогда всякую желтую хрень публиковать, но хотелось бы, чтобы вы держались в рамках приличия.
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lNeTl
1681343134
Придурок! Мастурбация это нормальное явление, чтобы снять напряжение накопленное за весь рабочий день. Не у всех есть девушка или возможность быть с ней рядом.Каждый второй мужчина занимается этим делом, если не каждый, только не все об этом могут признаться.
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ItalianFootball
1681372809
Я уж испугался, что Андрей Тихонов такую дурь ляпнул. Байт засчитан Бомбардир)
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sochi-2013
1681401324
Дебилы, пишите в заголовке, какой Тихонов. Я полдня переживал, что Андрей опустился до такого!
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