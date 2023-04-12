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    Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

    • Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.
    • Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».
    • Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

    «Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал.

    Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», – сказал Тихонов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2023 17:03
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +17999

      NewLife 1 час назад

      Бомбардир, если у вас нет цензуры, то можно тогда всякую желтую хрень публиковать, но хотелось бы, чтобы вы держались в рамках приличия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17832

      Barmaleushka 3 часа назад

      Зюба на фсюстрану мастурбировал ))))))))))))))))))))))))))) На "ФСЮСТРАНУ" ! АХАХАХАХА )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      Xiko 5 часов назад

      Ну дрочил и дрочил, что такого то? Вот Тихонов удивится, сколько с ним здороваются теми руками, кто дрочил)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +274

      dauzhhhhh > Xiko 4 часа назад

      Ну дрочил и дрочил, что такого то? =====
      Ну дык как Зюба , на видео, которое вся страна увидела ....Это мало у кого получица )))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1006

      Krics 6 часов назад

      Бывший киллер,нынешний депутат знает как зашквариться,ихмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11480

      alp 7 часов назад

      зашел на новость потому что не поверил, чтобы Андрей так сказал.. ну, так и оказалось, что это биатлонист.. там, судя по губерниеву, с высказываниями ртом все плохо...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7085

      Semenycch 7 часов назад

      Старый анекдот. Мальчик смотрит в замочную скважину, потом выпрямляется и задумчиво говорит : И после этого они не позволяют мне в носу ковырять?

      2
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      Рейтинг: +19504

      Cleaner 7 часов назад

      Тихонов, ты тихушник, не засветился и гордишься этим? Неизвестно еще что ты своими руками вытворял...(((

      6
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      Рейтинг: +7085

      Semenycch > Cleaner 7 часов назад

      Может быть этими руками Тихонов грязную задницу подтирал?

      0
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      Рейтинг: +1568

      zarsm 7 часов назад

      А ты не дрочил никогда?) По такой логике все нерукопожатные

      2
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      Рейтинг: +82

      BoevStas1 7 часов назад

      Взрослый человек и такой бред)))

      2
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