Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поведение Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» отказался от рукопожатия с Сергеем Семаком после матча.

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал.

Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом», – сказал Тихонов.