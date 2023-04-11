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    Григорян покинул пост главного тренера команды «Матч ТВ»: «Я не чувствую себя тренером»

    Александр Григорян сообщил об уходе с поста главного тренера ФК «Матч ТВ».

    «Мне неудобно перед Серегой Дурасовым, Костей Геничем, но я честно признаюсь в этом, я не чувствую себя тренером. Тренер – это когда ты каждый день думаешь о команде, о каждом футболисте.

    Я хотел попробовать и был уверен, что справлюсь, но это не мое. Я реально не чувствую себя здесь тренером», – сказал Григорян.

    • 56-летний Григорян тренировал «Матч ТВ» с февраля 2023 года.
    • Он выигрывал Первую лигу с «Тамбовом», чемпионат Армении с «Алашкертом».
    • С пермской «Звездой» Григорян в 2009 году дошел до финала женской Лиги чемпионов.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Матч ТВ»

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    11.04.2023 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53

      Купа Купыч 1 час назад

      Григорян, это которому в Хабаровске болельщики петуха кинули?

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