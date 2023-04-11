Григорян покинул пост главного тренера команды «Матч ТВ»: «Я не чувствую себя тренером»

Александр Григорян сообщил об уходе с поста главного тренера ФК «Матч ТВ».
«Мне неудобно перед Серегой Дурасовым, Костей Геничем, но я честно признаюсь в этом, я не чувствую себя тренером. Тренер – это когда ты каждый день думаешь о команде, о каждом футболисте.
Я хотел попробовать и был уверен, что справлюсь, но это не мое. Я реально не чувствую себя здесь тренером», – сказал Григорян.
- 56-летний Григорян тренировал «Матч ТВ» с февраля 2023 года.
- Он выигрывал Первую лигу с «Тамбовом», чемпионат Армении с «Алашкертом».
- С пермской «Звездой» Григорян в 2009 году дошел до финала женской Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал ФК «Матч ТВ»