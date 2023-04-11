Григорян покинул пост главного тренера команды «Матч ТВ»: «Я не чувствую себя тренером»

Александр Григорян сообщил об уходе с поста главного тренера ФК «Матч ТВ».

«Мне неудобно перед Серегой Дурасовым, Костей Геничем, но я честно признаюсь в этом, я не чувствую себя тренером. Тренер – это когда ты каждый день думаешь о команде, о каждом футболисте.

Я хотел попробовать и был уверен, что справлюсь, но это не мое. Я реально не чувствую себя здесь тренером», – сказал Григорян.