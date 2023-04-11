В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к десяти футболистам из клубов РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферные слухи, связанные с клубом.
Согласно сегодняшним инсайдам, петербуржцам интересны десять игроков, выступающие в РПЛ.
- вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»);
- защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Илья Самошников («Рубин»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»);
- полузащитники: Лукас Вера («Оренбург»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Сергей Пиняев («Локомотив»);
- нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»).
«Данные об интересе к указанным футболистам – это дезинформация», – сказал Медведев.
Источник: «Р-Спорт»