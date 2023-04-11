В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к десяти футболистам из клубов РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферные слухи, связанные с клубом.

Согласно сегодняшним инсайдам, петербуржцам интересны десять игроков, выступающие в РПЛ.

«Данные об интересе к указанным футболистам – это дезинформация», – сказал Медведев.