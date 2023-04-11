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    В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к десяти футболистам из клубов РПЛ

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферные слухи, связанные с клубом.

    Согласно сегодняшним инсайдам, петербуржцам интересны десять игроков, выступающие в РПЛ.

    «Данные об интересе к указанным футболистам – это дезинформация», – сказал Медведев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    11.04.2023 16:37
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