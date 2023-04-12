«Реал» и «Челси» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Франсуа Летексье (Франция)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 36 (4 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 23

Пять последних очных матчей: две победы «Реала», одна ничья, два раза выиграл «Челси».

Коэффициенты:

Победа Реала – 1.71

Ничья – 3.77

Победа Челси – 4.98

Прогноз на матч: победа «Реала»

Где смотреть матч Реал – Челси