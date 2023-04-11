Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов, 12 апреля 2023

    «Реал» и «Челси» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    Ориентировочные составы:

    Судья: Франсуа Летексье (Франция)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 36 (4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Пять последних очных матчей: две победы «Реала», одна ничья, два раза выиграл «Челси».

    Коэффициенты:

    • Победа Реала – 1.71
    • Ничья – 3.77
    • Победа Челси – 4.98

    Прогноз на матч: победа «Реала»

    Где смотреть матч Реал – Челси

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2023 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 