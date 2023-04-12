«Реал» и «Челси» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Реал: Тибо Куртуа – Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга – Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лука Модрич – Родриго Гоэс, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.
- Челси: Кепа Аррисабалага – Марк Кукурелья, Калиду Кулибали, Уэсли Фофана – Бен Чилвелл, Матео Ковачич, Энцо Фернандес, Н'Голо Канте, Рис Джеймс – Кай Хаверц, Жоау Феликс.
Судья: Франсуа Летексье (Франция)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 36 (4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 23
Пять последних очных матчей: две победы «Реала», одна ничья, два раза выиграл «Челси».
Коэффициенты:
- Победа Реала – 1.71
- Ничья – 3.77
- Победа Челси – 4.98
Прогноз на матч: победа «Реала»
Источник: «Бомбардир»