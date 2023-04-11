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    Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов, 12 апреля 2023

    «Реал» и «Челси» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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    «Реал» в 1/8 финала прошел «Ливерпуль», «Челси» обыграл «Боруссию».

    Пять последних очных матчей: две победы «Реала», одна ничья, два раза выиграл «Челси».

    • Матч состоится в среду, 12 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Реал» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу испанцев составляет 1,75. На ничью можно поставить за 3,80. На выигрыш лондонцев дают 5,20.

    Прогноз на матч Реал – Челси

    Источник: «Бомбардир»

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    11.04.2023 15:45
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