«Реал» и «Челси» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Реал» в 1/8 финала прошел «Ливерпуль», «Челси» обыграл «Боруссию».

Пять последних очных матчей: две победы «Реала», одна ничья, два раза выиграл «Челси».

Матч состоится в среду, 12 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

«Реал» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу испанцев составляет 1,75. На ничью можно поставить за 3,80. На выигрыш лондонцев дают 5,20.

Прогноз на матч Реал – Челси