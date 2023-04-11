Леоненко: «Почему слезы Зинченко не вызывают отвращения у людей? Сидит и ноет»

Экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал поведение защитника «Арсенала» Александра Зинченко в матче с «Ливерпулем» (2:2).

В концовке встречи украинца обвел Трент Александер-Арнольд.

Англичанин прокинул Зинченко мяч между ног, после чего навесил на Роберто Фирмино, который забил гол.

Зинченко заменили сразу после пропущенного гола.

Он заплакал на скамейке запасных.

«Я думал, что у меня нет тайн в футболе. Оказывается, я ещe многого не знаю, видимо. Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы футболист на скамейке запасных плакал? Вот я вчера увидел.

Не знаю, Зинченко МХАТ заканчивал или нет, надо проверить. Почему это не вызывает отвращения у болельщиков, вообще у людей. Человек сидит и ноет просто. Мне кажется, он единственный. Я не видел, чтобы кто-то ещe плакал на скамейке запасных.

Честно – я в шоке. Артета говорит, что должна быть ничья, хотя там пять должно было залететь. Я уже не считаю пенальти. Что-то в Англии не то. Может, в тумане что-то ещe там добавляется? Не понимаю, почему это не вызывает у людей отвращения.

Человек плачет, бегает везде, активничает. Понятно, что он столько не стоит на поле, сколько о нeм пишут. И всe нормально у нас проходит. Честно, странновато, друзья мои», – написал Леоненко в телеграме.