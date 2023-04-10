Еще одному бразильцу из «Зенита» могут выдать российский паспорт

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что Густаво Мантуан может стать гражданином РФ.

– Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Кто-то еще из игроков команды планирует получить паспорт РФ?

– Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним.

Понимаете же, это все исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам.

Мантуан очень доволен здесь. Но с другими футболистами на эту тему мы пока еще не разговаривали.

– Есть какая-то ясность по Мантуану, который сейчас играет на правах аренды? Останется ли он в команде после окончания сезона?

– Да. Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он – хороший футболист.

Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.

– Устраивает ли его все в клубе? Он получает небольшую игровую практику.

– Мы довольны Густаво, а он доволен всем в клубе. Он помогает нашей команде забирать важные очки. Но на его позицию действительно большая конкуренция.

Малком, Мостовой, Клаудиньо – все они могут играть на его позиции. Но то время, которое он получает, проводит с максимальной пользой для клуба, доказывает, что заслуживает играть, попадать в состав.