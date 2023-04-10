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    Еще одному бразильцу из «Зенита» могут выдать российский паспорт

    Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что Густаво Мантуан может стать гражданином РФ.

    – Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Кто-то еще из игроков команды планирует получить паспорт РФ?

    – Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним.

    Понимаете же, это все исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам.

    Мантуан очень доволен здесь. Но с другими футболистами на эту тему мы пока еще не разговаривали.

    – Есть какая-то ясность по Мантуану, который сейчас играет на правах аренды? Останется ли он в команде после окончания сезона?

    – Да. Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он – хороший футболист.

    Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.

    – Устраивает ли его все в клубе? Он получает небольшую игровую практику.

    – Мы довольны Густаво, а он доволен всем в клубе. Он помогает нашей команде забирать важные очки. Но на его позицию действительно большая конкуренция.

    Малком, Мостовой, Клаудиньо – все они могут играть на его позиции. Но то время, которое он получает, проводит с максимальной пользой для клуба, доказывает, что заслуживает играть, попадать в состав.

    • Летом «Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса».
    • Он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.04.2023 22:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 2 часа назад

      Это уже не смешно!!!!

      1
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      Рейтинг: +884

      3meeeD 2 часа назад

      Ну все.Узбекам теперь точно хана!!!

      0
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      Рейтинг: +17823

      Barmaleushka 2 часа назад

      Отличная новость , чтобы забурлило фсястрановское гамно )))
      Надо по чаще такие публиковать , шоб у их там бомбило неистово и каждодневно .)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      timon2401 > Barmaleushka 1 час назад

      Вот я раньше не долюбливал только Зенит, но как то всё это плавно перешло на весь Санкт-Пи.Д.ербург!! Побольше таких новостей и нас станет в разы больше))

      0
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      Рейтинг: +5283

      PAREVG. 8 часов назад

      А что, условие про 5 лет жизни в России, на мартыхаев бом.жеклуба не распространяется????

      5
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      Рейтинг: +4042

      fakeid > PAREVG. 8 часов назад

      Для примера Холден из баскет ЦСКА. Читай внимательно (взято с wiki):

      20 октября 2003 года президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о приёме в гражданство Российской Федерации Джона Холдена как лица, обладающего профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации. Ценз оседлости в этом случае снижается до одного года.

      0
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      Рейтинг: +2610

      шахта Заполярная > PAREVG. 6 часов назад

      Это же другое.

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      Рейтинг: +5863

      ySS 9 часов назад

      Чего мелочиться, выдайте всем иностранцам гасклуба. Можно по два на загорелое лицо

      4
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      Рейтинг: +2610

      шахта Заполярная > ySS 6 часов назад

      Можно и по другому, кто приходит в газклуб вместе с контрактом выдавать российское гражданство и арендованным тоже.ЧЕГО МЕЛОЧИТЬСЯ

      5
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