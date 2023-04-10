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  • Еще одному бразильцу из «Зенита» могут выдать российский паспорт

Еще одному бразильцу из «Зенита» могут выдать российский паспорт

10 апреля 2023, 22:50
8

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что Густаво Мантуан может стать гражданином РФ.

– Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Кто-то еще из игроков команды планирует получить паспорт РФ?

– Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним.

Понимаете же, это все исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам.

Мантуан очень доволен здесь. Но с другими футболистами на эту тему мы пока еще не разговаривали.

– Есть какая-то ясность по Мантуану, который сейчас играет на правах аренды? Останется ли он в команде после окончания сезона?

– Да. Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он – хороший футболист.

Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.

– Устраивает ли его все в клубе? Он получает небольшую игровую практику.

– Мы довольны Густаво, а он доволен всем в клубе. Он помогает нашей команде забирать важные очки. Но на его позицию действительно большая конкуренция.

Малком, Мостовой, Клаудиньо – все они могут играть на его позиции. Но то время, которое он получает, проводит с максимальной пользой для клуба, доказывает, что заслуживает играть, попадать в состав.

  • Летом «Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса».
  • Он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.
  • Рыночная стоимость бразильца – 3 миллиона евро.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Мантуан Густаво
Комментарии (8)
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ySS
1681157268
Чего мелочиться, выдайте всем иностранцам гасклуба. Можно по два на загорелое лицо
Ответить
PAREVG.
1681160180
А что, условие про 5 лет жизни в России, на мартыхаев бом.жеклуба не распространяется????
Ответить
3meeeD
1681184910
Ну все.Узбекам теперь точно хана!!!
Ответить
anatolich72
1681185297
Это уже не смешно!!!!
Ответить
grb651
1681197417
За чем им торопится им скоро всем финское гражданство выпишут но может и эстонское))
Ответить
ААМ
1681206724
Скоро все бразильцы, начиная с президента, будут иметь российский паспорт.
Ответить
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