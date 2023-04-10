Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Гнилая душа»: Кавазашвили заявил, что Дзюба поступил по-свински и плюнул в Семака

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

    «Да что тут говорить. Артем в очередной раз очернил себя, как человека. У Дзюбы гнилая душа. Его поступок — плевок в адрес Семака. Взрослые люди так себя не ведут.

    Если тебе протянули руку в знак уважения, то не пожать ее в ответ — верх наглости и хамства. Откровенно говоря, Артем поступил по-свински. Из-за своего характера он и не стал великим футболистом. Конечно, ему надо извиниться перед Семаком при следующей встрече», — сказал Кавазашвили.

    Новости по теме
    «Дзюба как человек для меня закончился»: Гришин – об отказе форварда пожать руку Семаку
    Малафеев высказался о том, что Дзюба не пожал руку Семаку 3
    Мостовой поддержал Дзюбу, не пожавшего руку Семаку 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2023 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2610

      шахта Заполярная 10 часов назад

      Во всем как всегда у грязных виноват Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 10 часов назад

      Да и член с ним, с этим Дзюбой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      egor tikhonov 11 часов назад

      пусть Семак ему спасибо скажет , что не зафаршмачился о руку ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1609

      ScarlettOgusania 12 часов назад

      "Его поступок — плевок в адрес Семака" - попал в Сельдереича или, как с пенальти, промазал?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      crf575757 13 часов назад

      Правильно сделал Дзюба! Не захотел дрочер форшмачить Семака! Гы-гы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1694

      ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      А что он хотел? Свинячая школа проявляется. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +759

      egor tikhonov > ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      он больше Ваш , чем наш. оставьте себе на вечную память...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      gfneerj 13 часов назад

      Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://iiil.io/lyUo

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1477

      sir_Alex 14 часов назад

      Не гнилая душа, а рабочая правая рука!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14421

      Skull_Boy 15 часов назад

      Т.е. Дзюба должен был сказать ему спасибо за то что именно Семак его выжил из клуба и после этого целовать руку

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17823

      Barmaleushka > Skull_Boy 14 часов назад

      Странное дело , беднягу "выживают" из различных клубов , а он отвечает им своей "благодарностью"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch 15 часов назад

      Во первых - гниль на матч тв льет казавашвили...всю жизнь прожил в Росси , а по-русски 3 слов связать не может, а во-вторых Дзюба вообще не видел по сути этой протянутой руки !!!в третьих - откуда ты знаешь что у них произошло!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 > AtticusFinch 14 часов назад

      А не странно что в каждом клубе кто то виноват ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch > slavutiq70 14 часов назад

      А не странно виноватых искать ? ну не поал ине пожал по куй

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +759

      egor tikhonov > slavutiq70 11 часов назад

      скоро и в Локо будет тоже самое...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 