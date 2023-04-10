«Гнилая душа»: Кавазашвили заявил, что Дзюба поступил по-свински и плюнул в Семака

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Форвард отказался от рукопожатия с тренером после матча «Локомотив» – «Зенит» (1:2).

Он сказал, что не увидел тренера «Зенита».

Семак предположил, что поступок Дзюбы стал следствием усталости.

«Да что тут говорить. Артем в очередной раз очернил себя, как человека. У Дзюбы гнилая душа. Его поступок — плевок в адрес Семака. Взрослые люди так себя не ведут.

Если тебе протянули руку в знак уважения, то не пожать ее в ответ — верх наглости и хамства. Откровенно говоря, Артем поступил по-свински. Из-за своего характера он и не стал великим футболистом. Конечно, ему надо извиниться перед Семаком при следующей встрече», — сказал Кавазашвили.