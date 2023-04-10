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  • «Гнилая душа»: Кавазашвили заявил, что Дзюба поступил по-свински и плюнул в Семака

«Гнилая душа»: Кавазашвили заявил, что Дзюба поступил по-свински и плюнул в Семака

10 апреля 2023, 17:18
14

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поступок нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Да что тут говорить. Артем в очередной раз очернил себя, как человека. У Дзюбы гнилая душа. Его поступок — плевок в адрес Семака. Взрослые люди так себя не ведут.

Если тебе протянули руку в знак уважения, то не пожать ее в ответ — верх наглости и хамства. Откровенно говоря, Артем поступил по-свински. Из-за своего характера он и не стал великим футболистом. Конечно, ему надо извиниться перед Семаком при следующей встрече», — сказал Кавазашвили.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Семак Сергей Кавазашвили Анзор
Комментарии (14)
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ArReal
1681137029
Во первых - гниль на матч тв льет казавашвили...всю жизнь прожил в Росси , а по-русски 3 слов связать не может, а во-вторых Дзюба вообще не видел по сути этой протянутой руки !!!в третьих - откуда ты знаешь что у них произошло!
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Skull_Boy
1681137375
Т.е. Дзюба должен был сказать ему спасибо за то что именно Семак его выжил из клуба и после этого целовать руку
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sir_Alex
1681139244
Не гнилая душа, а рабочая правая рука!
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gfneerj
1681143930
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crf575757
1681144599
Правильно сделал Дзюба! Не захотел дрочер форшмачить Семака! Гы-гы!
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ScarlettOgusania
1681147958
"Его поступок — плевок в адрес Семака" - попал в Сельдереича или, как с пенальти, промазал?)
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egor tikhonov
1681151280
пусть Семак ему спасибо скажет , что не зафаршмачился о руку ...
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Опорник84
1681153371
Да и член с ним, с этим Дзюбой.
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шахта Заполярная
1681156137
Во всем как всегда у грязных виноват Спартак.
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SLADE2019
1681195479
Уважаемый Бомбардир, лучше бы написали чем спартаковский совет ветеранов занят, какие дела совершает? Кавазашвили там в этом совете. Я понимаю, что года преклонные, но раз избрали, а он согласился, пусть людям жизнь наладить помогает.
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