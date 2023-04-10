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  • Дзюба прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита» цитатой Майка Тайсона

Дзюба прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита» цитатой Майка Тайсона

10 апреля 2023, 11:11
8

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о результате матча 22-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мы проиграли, сейчас тошно, даже противно на душе, но надо и через это пройти. Как говорил Майк Тайсон, когда ты падаешь, ты встаeшь не из-за физики, а потому что у тебя есть характер.

Я уверен и искренне верю, что у нашей команды есть характер, есть всe, чтобы в будущем быть сильнее. Это огромный урок, огромный опыт для нас.

Мы проиграли с высоко поднятой головой, мы сделаем выводы из этого поражения и будем только сильнее. Мы уже конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны», – сказал Дзюба в видео, опубликованном в соцсетях.

  • «Локо» проиграл «Зениту» – 1:2.
  • Дзюба завершил матч без голевых действий.
  • Это его первая встреча с петербургской командой после ухода.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (8)
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lipatov32
1681115254
Мне одному кажется, что драчубы очень много в ленте. Может хватит это дно пиарить?
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gwherherh
1681115670
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semm
1681116173
Дзюбе надо поменьше играть в Криштиану, начать хотя бы с того, что не праздновать каждый свой гол кривлянием, а уж чужой то тем паче! То кепку наденет, то в позу встанет - проще надо быть и ещё поиграет, "деревянный"!
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DOCTOR PENALTY
1681116683
Тренируется толкать речи в ГД.
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mutabor0992
1681117885
"Если человек идиот,то это навсегда!"(Бриллиантовая рука")В нашем случае это даже не человек.А так человечишка.
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Дядя Серёжа
1681120706
Сколько патетики после тривиально прос ранной игры... характерный ты наш...
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JTherry
1681121726
рукаку свою речь в своем любимом костюме Дэдпула сказал, или в образе нарцисса с рукой, опущенной ниже пояса..?) вместо послематчевой патетики лучше бы во время игры не стоял столбом перед воротами, а помогал нападению локо...
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alp
1681124003
а я не удивлюсь если у дзюбы в какой нибудь соц сети в статусе стоит что нибудь типа Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.
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