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    Дзюба прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита» цитатой Майка Тайсона

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о результате матча 22-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Мы проиграли, сейчас тошно, даже противно на душе, но надо и через это пройти. Как говорил Майк Тайсон, когда ты падаешь, ты встаeшь не из-за физики, а потому что у тебя есть характер.

    Я уверен и искренне верю, что у нашей команды есть характер, есть всe, чтобы в будущем быть сильнее. Это огромный урок, огромный опыт для нас.

    Мы проиграли с высоко поднятой головой, мы сделаем выводы из этого поражения и будем только сильнее. Мы уже конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны», – сказал Дзюба в видео, опубликованном в соцсетях.

    • «Локо» проиграл «Зениту» – 1:2.
    • Дзюба завершил матч без голевых действий.
    • Это его первая встреча с петербургской командой после ухода.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4285

      mutabor0992 20 минут назад

      "Если человек идиот,то это навсегда!"(Бриллиантовая рука")В нашем случае это даже не человек.А так человечишка.

      0
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      Рейтинг: +24592

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Тренируется толкать речи в ГД.

      0
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      Рейтинг: +576

      semm 48 минут назад

      Дзюбе надо поменьше играть в Криштиану, начать хотя бы с того, что не праздновать каждый свой гол кривлянием, а уж чужой то тем паче! То кепку наденет, то в позу встанет - проще надо быть и ещё поиграет, "деревянный"!

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      Рейтинг: +10

      gwherherh 57 минут назад

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      Рейтинг: +460

      lipatov32 1 час назад

      Мне одному кажется, что драчубы очень много в ленте. Может хватит это дно пиарить?

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