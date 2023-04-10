Дзюба прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита» цитатой Майка Тайсона

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о результате матча 22-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мы проиграли, сейчас тошно, даже противно на душе, но надо и через это пройти. Как говорил Майк Тайсон, когда ты падаешь, ты встаeшь не из-за физики, а потому что у тебя есть характер.

Я уверен и искренне верю, что у нашей команды есть характер, есть всe, чтобы в будущем быть сильнее. Это огромный урок, огромный опыт для нас.

Мы проиграли с высоко поднятой головой, мы сделаем выводы из этого поражения и будем только сильнее. Мы уже конкурентоспособны и играем на равных с чемпионом страны», – сказал Дзюба в видео, опубликованном в соцсетях.