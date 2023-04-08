«Это смешно»: Генич – о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

Это всё специально, чтобы внимание от Зенита да коней отвлечь. Придумывают скандалы, а в это время цска какими - то чудесными способами очки набирает. И тишина. Про котов помойных вообще говорить не хочется.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак» – «Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.
«При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.
По мне, это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Сергея Иванова.
Такие» точки» – это смешно», – написал Генич.
- Пенальти реализовал Александр Соболев.
- У него в матче дубль.
- Также он забил в свои ворота.