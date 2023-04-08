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    «Это смешно»: Генич – о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

    «При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.

    По мне, это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Сергея Иванова.

    Такие» точки» – это смешно», – написал Генич.

    • Пенальти реализовал Александр Соболев.
    • У него в матче дубль.
    • Также он забил в свои ворота.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    08.04.2023 22:44
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +7965

      Томик 1 час назад

      Это всё специально, чтобы внимание от Зенита да коней отвлечь. Придумывают скандалы, а в это время цска какими - то чудесными способами очки набирает. И тишина. Про котов помойных вообще говорить не хочется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33977

      VVM1964 5 часов назад

      То, как вы комментируете, еще БОЛЕЕ позорно чем этот матч ... (((

      1
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      Рейтинг: +295

      Мортус 7 часов назад

      Соглашусь. Но беда в том, что матч абсолютно ничего не решает.

      0
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      Рейтинг: +3977

      fakeid 8 часов назад

      результат встречи с судьями)

      2
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