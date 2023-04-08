«Это смешно»: Генич – о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак» – «Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

«При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.

По мне, это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Сергея Иванова.

Такие» точки» – это смешно», – написал Генич.