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  • «Это смешно»: Генич – о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

«Это смешно»: Генич – о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

8 апреля 2023, 22:44
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил эпизод из матча 22-го тура «Спартак»«Динамо» (3:3), когда в последние десять минут хозяева заработали пенальти и сравняли счет.

«При каждом (!!!) угловом или штрафном можно так упасть – и считай фол. Легковесный. Недостаточный. Воздушный. Какой угодно, но «фол» (специально закавычил) можно найти.

По мне, это максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Сергея Иванова.

Такие» точки» – это смешно», – написал Генич.

  • Пенальти реализовал Александр Соболев.
  • У него в матче дубль.
  • Также он забил в свои ворота.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Генич Константин
Комментарии (4)
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Мортус
1680985239
Соглашусь. Но беда в том, что матч абсолютно ничего не решает.
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VVM1964
1680991218
То, как вы комментируете, еще БОЛЕЕ позорно чем этот матч ... (((
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Томик
1681008346
Это всё специально, чтобы внимание от Зенита да коней отвлечь. Придумывают скандалы, а в это время цска какими - то чудесными способами очки набирает. И тишина. Про котов помойных вообще говорить не хочется.
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Бригадный
1681024989
Однако, даже заядлый фан хрюканов Генич выражает недоумение по поводу таких пенальти.
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