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    Талалаев: «Очень рад, что собранные нашим штабом игроки «Торпедо» достигают результата»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал победу команды в 22-м туре РПЛ против «Факела» (2:0).

    «Поздравляю команду! Очень рад за футболистов. Уверен, что они будут бороться до конца. Об этом и говорил, когда приходил в команду. Стал ли встряской для команды приход нового тренера? Это нужно спросить у футболистов.

    Руководители клуба выбрали другой путь, я очень рад, что на этом пути футболисты, которые собраны нашим тренерским штабом, достигают результата. Уверен, что эта команда будет бороться до последнего тура!» – сказал Талалаев.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    08.04.2023 17:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 11 часов назад

      А кого он привел в клуб?

      0
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      Рейтинг: +7768

      mihail200606 12 часов назад

      Видимо,дело в тренере...)хотя ещё рано и про нового тренера что-то говорить

      0
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      Рейтинг: +5498

      neim 12 часов назад

      Господи, что же они при тебе ничего не достигали ?

      1
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      Рейтинг: +1555

      Suvorov51 > neim 11 часов назад

      А без него чего достигли?

      0
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