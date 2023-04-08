Талалаев: «Очень рад, что собранные нашим штабом игроки «Торпедо» достигают результата»

Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал победу команды в 22-м туре РПЛ против «Факела» (2:0).

«Поздравляю команду! Очень рад за футболистов. Уверен, что они будут бороться до конца. Об этом и говорил, когда приходил в команду. Стал ли встряской для команды приход нового тренера? Это нужно спросить у футболистов.

Руководители клуба выбрали другой путь, я очень рад, что на этом пути футболисты, которые собраны нашим тренерским штабом, достигают результата. Уверен, что эта команда будет бороться до последнего тура!» – сказал Талалаев.