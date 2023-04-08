РПЛ. «Торпедо» победило «Факел» (2:0), выиграв впервые с сентября

«Торпедо» дома обыграло «Факел» со счетом 2:0 в 22-м туре чемпионата России.
Голы забили Илья Кухарчук на 34-й минуте и Равиль Нетфуллин на 90+2-й минуте.
Московская команда впервые победила при новом тренере Пепе Клотете.
«Торпедо» не выигрывало в РПЛ с 17 сентября – тогда была победа над ЦСКА (1:0). Также они получали три очка в результате технического поражения «Пари НН».
Россия. РПЛ. 22-й тур
Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кухарчук, 34; 2:0 – Нетфуллин, 90+2.
Источник: «Бомбардир»