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    РПЛ. «Торпедо» победило «Факел» (2:0), выиграв впервые с сентября

    «Торпедо» дома обыграло «Факел» со счетом 2:0 в 22-м туре чемпионата России.

    Голы забили Илья Кухарчук на 34-й минуте и Равиль Нетфуллин на 90+2-й минуте.

    Московская команда впервые победила при новом тренере Пепе Клотете.

    «Торпедо» не выигрывало в РПЛ с 17 сентября – тогда была победа над ЦСКА (1:0). Также они получали три очка в результате технического поражения «Пари НН».

    Россия. РПЛ. 22-й тур

    Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кухарчук, 34; 2:0 – Нетфуллин, 90+2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2023 15:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8992

      vladik12 13 часов назад

      "Торпедо" вернулось в гонку за выживание. Еще поборется с Пепом!
      А "Факелу", кажется, нужен тренер для спасения.

      0
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      Рейтинг: +21167

      derrik2000 14 часов назад

      "«Торпедо» дома обыграло «Факел» со счетом 1:0 в 22-м туре чемпионата России.
      Единственный гол на 34-й минуте забил Илья Кухарчук."

      Я так понимаю, болванка эта была отправлена в новостную ленту минуты за 2 до конца основного времени. ))))))))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +531

      Ill Ich 14 часов назад

      Таки 2:0. И гол Кухарчука - не единственный.

      1
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      Рейтинг: +4200

      Иван Петров 1986 14 часов назад

      Молодцы ! ! !

      0
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      Рейтинг: +3977

      fakeid 14 часов назад

      гугл картинки → "спартак торпедо лондон" → найти.

      в следующем туре как раз их братское дезеувское дерби)))

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      Рейтинг: +1555

      Suvorov51 > fakeid 14 часов назад

      Ты моя плетуха, опять у помойки и опять тебя рвут на части

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      Рейтинг: +3977

      fakeid > Suvorov51 14 часов назад

      промквас, опять из бачка вещаешь? засунься обратно и крышку захлопни! гы-гы.

      1
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