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  • РПЛ. «Торпедо» победило «Факел» (2:0), выиграв впервые с сентября

РПЛ. «Торпедо» победило «Факел» (2:0), выиграв впервые с сентября

8 апреля 2023, 15:58
5

«Торпедо» дома обыграло «Факел» со счетом 2:0 в 22-м туре чемпионата России.

Голы забили Илья Кухарчук на 34-й минуте и Равиль Нетфуллин на 90+2-й минуте.

Московская команда впервые победила при новом тренере Пепе Клотете.

«Торпедо» не выигрывало в РПЛ с 17 сентября – тогда была победа над ЦСКА (1:0). Также они получали три очка в результате технического поражения «Пари НН».

Россия. РПЛ. 22-й тур

Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кухарчук, 34; 2:0 – Нетфуллин, 90+2.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Торпедо
Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1680958939
Молодцы ! ! !
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Ill Ich
1680959059
Таки 2:0. И гол Кухарчука - не единственный.
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derrik2000
1680959110
"«Торпедо» дома обыграло «Факел» со счетом 1:0 в 22-м туре чемпионата России. Единственный гол на 34-й минуте забил Илья Кухарчук." Я так понимаю, болванка эта была отправлена в новостную ленту минуты за 2 до конца основного времени. ))))))))))))))))))
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vladik12
1680964296
"Торпедо" вернулось в гонку за выживание. Еще поборется с Пепом! А "Факелу", кажется, нужен тренер для спасения.
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zigbert
1681022765
Торпедо с победой! По такой игре можно надеяться что команда способна остаться в РПЛ. Еще в матче с Ростовом Торпедо показало достойную игру.Есть техничные игроки да и ветеран Рязанцев провел отличный матч.
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