Тренер «Краснодара» Ивич оценил победу над «Ростовом» в Fonbet Кубке России

Говорят что победителей не судят , но вчера до 80 -ой минуте играла одна команда и это был не Краснодар.
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарии по итогам матча 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России против «Ростова».
«Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции.
Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу.
Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело.
Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой», – сказал Ивич.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- В серии пенальти «Краснодар» победил со счетом 5:3.
- В следующем раунде Кубка их соперником будут «Крылья Советов».