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    Тренер «Краснодара» Ивич оценил победу над «Ростовом» в Fonbet Кубке России

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарии по итогам матча 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России против «Ростова».

    «Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции.

    Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу.

    Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело.

    Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой», – сказал Ивич.

    • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
    • В серии пенальти «Краснодар» победил со счетом 5:3.
    • В следующем раунде Кубка их соперником будут «Крылья Советов».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2023 00:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 08:20

      Говорят что победителей не судят , но вчера до 80 -ой минуте играла одна команда и это был не Краснодар.

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