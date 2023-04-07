Тренер «Краснодара» Ивич оценил победу над «Ростовом» в Fonbet Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарии по итогам матча 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России против «Ростова».

«Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции.

Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу.

Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело.

Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой», – сказал Ивич.