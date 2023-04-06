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    Зарема предложила реформировать КДК РФС

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что заседания КДК РФС должны быть открытыми.

    «Считаю, что заседание КДК надо делать открытым.

    Многие даже не понимают, что там происходит, представляют себе процедуру типа суда присяжных.

    А то получается, что журналистов в раздевалку пускать инициатива есть, переговоры судей тоже пытались обнародовать», – сказала Салихова.

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    Источник: Sport24

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    06.04.2023 16:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2196

      Dr.Metal 6 апреля, 18:02

      Даже не читаю, что про нее пишут, но она никакого отношения к футболу не имеет и нет смысла ежедневно ее пиарить

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      Рейтинг: +10646

      ivany4 6 апреля, 17:49

      Думаю в данной ситуации она права.
      Кдк штрафует тренеров от 10тыр и +10тыр каждый следующий раз. Хотелось бы услышать объяснения почему нарушен регламент и сразу 60 тыр.

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      Рейтинг: +472

      eugen-han 6 апреля, 17:31

      Такой подход никуда не годится. Есть вещи и места, которые не подразумевают общую доступность. Открывать двери, чтобы туда ворвался хаос под тем или иным видом и предлогом,- это от лукавого, как обычно бывает. Зарема давно работает на тех, кто условно с рогами и копытами и виляет хвостом.

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      Рейтинг: +10646

      ivany4 > eugen-han 6 апреля, 17:51

      Чушь не неси.
      Где оформленный протокол заседания?
      Закрытые суды делаются если дело касается гос тайны. Видимо большая тайна у КДК услышать о себе правду.)))

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      Рейтинг: +472

      eugen-han > ivany4 6 апреля, 19:01

      Наивный ты чувак, даже не слышишь о чём хочу сказать. Хорошо, немного перефразируя скажу примерно так: любая более или менее себя уважающая организация так или иначе закрытого типа, а если всё на распашку, то там появляются непонятные персонажи с своими нездоровыми идеями и принципами. Сейчас это можно обозревать в виде гнилых заходов и попыток так называемой ,,медиалиги" внедриться в классический футбол и изнутри его разрушить. Неужели это непонятно, если так очевидно?

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      Рейтинг: +3941

      fakeid 6 апреля, 17:11

      шавка, ты вообще кто такая в футболе, чтобы что-то предлагать?

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      Рейтинг: +17952

      NewLife > fakeid 6 апреля, 17:17

      Она лучше разбирается в футболе, умнее и правильнее большинства местных писак.

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      Рейтинг: +17748

      Barmaleushka > NewLife 6 апреля, 20:19

      Это мнение её персофанов .

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