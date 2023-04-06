Зарема предложила реформировать КДК РФС

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что заседания КДК РФС должны быть открытыми.

«Считаю, что заседание КДК надо делать открытым.

Многие даже не понимают, что там происходит, представляют себе процедуру типа суда присяжных.

А то получается, что журналистов в раздевалку пускать инициатива есть, переговоры судей тоже пытались обнародовать», – сказала Салихова.