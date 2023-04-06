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    «Проваливайте со своими паузами. Это Нидерланды»: политик высказался против перерывов в матчах во время Рамадана

    Нидерландский политик Герт Вилдерс выступил резко против пауз во врем матчей, чтобы постящиеся футболисты-мусульмане смогли перекусить (у них есть в течение суток строго ограниченное время для принятия пищи и воды).

    «Безумие. Это Нидерланды. Проваливайте со своими паузами во время Рамадана. Баранов в перерыве тоже резать собираются?» – написал Вилдерс, член Палаты представителей Нидерландов.

    • На прошлой неделе игры Эредивизие прерывались на питание футболистов-мусульман.
    • Речь идет о матчах «Экселсиор»«Твенте», «Камбур»«Эммен» и НЕК – ПСВ.
    • Пост в Рамадан закончится 20 апреля.

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    Источник: твиттер Герта Вилдерса

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    06.04.2023 13:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 6 апреля, 16:23

      Зачем перерыв , после игры ешь от пуза, вот о чём он говорит.
      Конечно прав.

      2
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      Рейтинг: +881

      3meeeD 6 апреля, 15:06

      Пусть дома у телевизора смотрят,пока Рамадан идёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n 6 апреля, 14:47

      А как же толерантность? Значит секс-меньшинства со своими парадами допустимо? А мусульманину перекусить низя? (Если что, перерывы тоже не одобряю)

      2
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З > R_a_i_n 6 апреля, 16:19

      Мудак , что ты всё несёшь ? Давай теперь матчи Ахмата , Уфы и Рубина будут с перерывами на обед ?
      Лошара, у нас конфессий очень много, надо или в футбол играть или обряды совершать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +13063

      R_a_i_n > Алексей З 6 апреля, 18:10

      Мудак, перечитай еще несколько раз мой пост. Думаю ты всё ровно в него не сможешь. Поэтому дам тебе подсказку... погугли, что такое "сарказм"

      0
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      Рейтинг: +1641

      Fialet 6 апреля, 14:14

      В общем то прав. Не можете без перекуса - не играйте, почему другие должны подстраиваться?

      3
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      Рейтинг: +1938

      lek! > Fialet 6 апреля, 14:27

      И правда , если ТЫ дебил почему и другие должны быть ими .

      1
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