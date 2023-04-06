«Проваливайте со своими паузами. Это Нидерланды»: политик высказался против перерывов в матчах во время Рамадана

Нидерландский политик Герт Вилдерс выступил резко против пауз во врем матчей, чтобы постящиеся футболисты-мусульмане смогли перекусить (у них есть в течение суток строго ограниченное время для принятия пищи и воды).

«Безумие. Это Нидерланды. Проваливайте со своими паузами во время Рамадана. Баранов в перерыве тоже резать собираются?» – написал Вилдерс, член Палаты представителей Нидерландов.