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    Орлов назвал Федуна «перчиком»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем полезны для российского футбола экс-владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.

    – Федун не так давно покинул «Спартак». Не скучно без него?

    – Для нас журналистов – это такой «перчик». И для болельщиков тоже. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что работает на популяризацию футбола.

    А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы. А содержание... Одним нравится, другим – нет. Это все имеет право на жизнь.

    • Федун руководил клубом 18 лет.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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    Источник: Sport24

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    06.04.2023 08:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2597

      шахта Заполярная 6 апреля, 12:54

      Зарема одним словом поджигает все немытые пуканы, после ее слов Нева кипит и парит.

      0
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      Рейтинг: +17747

      Barmaleushka 6 апреля, 12:40

      "Женишок" промкваса громче всех кукарекает .)))

      0
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      Рейтинг: +5669

      Дядя Серёжа 6 апреля, 11:48

      А Орлов кто = балаболка на картофельной ботве?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) 6 апреля, 11:33

      Фердун перчик, а эскортница клюковка кислая! Пожевал и выплюнул. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 6 апреля, 10:28

      "А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы"
      Почему то умы будоражатся в основном у немытых троллей и разной хейтерской дряни.

      2
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      Рейтинг: +687

      Номэд > NewLife 6 апреля, 12:30

      У них не умы (у гыгырасов его просто нет), а пуканы пылают.

      2
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      Рейтинг: +4798

      Питерский князь 6 апреля, 09:26

      Это перчик на выходе.
      :)))

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      Рейтинг: +687

      Номэд > Питерский князь 6 апреля, 12:31

      Ты себе, видимо, перчики чили в анус суешь.

      0
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