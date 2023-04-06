Орлов назвал Федуна «перчиком»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем полезны для российского футбола экс-владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.
– Федун не так давно покинул «Спартак». Не скучно без него?
– Для нас журналистов – это такой «перчик». И для болельщиков тоже. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что работает на популяризацию футбола.
А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы. А содержание... Одним нравится, другим – нет. Это все имеет право на жизнь.
- Федун руководил клубом 18 лет.
- При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».
Источник: Sport24