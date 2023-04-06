Орлов назвал Федуна «перчиком»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем полезны для российского футбола экс-владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.

– Федун не так давно покинул «Спартак». Не скучно без него?

– Для нас журналистов – это такой «перчик». И для болельщиков тоже. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что работает на популяризацию футбола.

А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы. А содержание... Одним нравится, другим – нет. Это все имеет право на жизнь.