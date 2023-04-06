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Орлов назвал Федуна «перчиком»

6 апреля 2023, 08:43
3

Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем полезны для российского футбола экс-владелец «Спартака» Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова.

– Федун не так давно покинул «Спартак». Не скучно без него?

– Для нас журналистов – это такой «перчик». И для болельщиков тоже. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что работает на популяризацию футбола.

А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы. А содержание... Одним нравится, другим – нет. Это все имеет право на жизнь.

  • Федун руководил клубом 18 лет.
  • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Орлов Геннадий Салихова Зарема
Комментарии (3)
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NewLife
1680766099
"А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы" Почему то умы будоражатся в основном у немытых троллей и разной хейтерской дряни.
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Дядя Серёжа
1680770885
А Орлов кто = балаболка на картофельной ботве?
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шахта Заполярная
1680774842
Зарема одним словом поджигает все немытые пуканы, после ее слов Нева кипит и парит.
Ответить
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