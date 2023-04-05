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«Для кликов спросит, кто с кем спит и в каких позах»: Генич назвал коллегу по «Матч ТВ» провокатором и хайпожором

5 апреля 2023, 11:17
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поучаствовал в дискуссии, насколько уместны были слова форварда «Динамо» Федора Смолова после вылета из Кубка России от «Акрона». Игрок назвал журналиста Микеле Антонова клоуном.

Генич в ходе дискуссии назвал своего коллегу по «Матч ТВ» Тимура Журавеля провокатором.

«Вот ровно такой же провокатор и хайпожор, [как и Микеле Антонов]. Для кликабельности готов спросить, кто с кем спит и в каких позах. Не поддерживаю», – написал Генич про Журавеля.

  • Смолов после поражения в финале Кубка России-2022 от «Спартака» дал обещание фанатам «Динамо».
  • Он заявил, что в 2023 году «Динамо» выиграет Кубок России.
  • В этом году «Динамо» 100 лет.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (6)
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Беспонтий
1680683810
да оба вы два сапога не пара на матч тв овец отара а для пиара хоть кости бросьте будет шесть и шесть Тимур и Костя так и есть
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эд100
1680687628
а в чём проблема?... одни проотвечались, как на поле, так и после умом не блеснули... Давно известно, не говори гоп..., сделал дело гуляй... У Генича это личное, сам такой же пройдоха. (а смолову лучше вообще рыгаловку никогда не открывать. его позорное пенальти на всю жизнь перед глазами...)
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DOCTOR PENALTY
1680688487
Схватились два выходца с этой, с Окраины. Это у них в крови, они без этого не могут.
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