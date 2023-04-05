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    «Для кликов спросит, кто с кем спит и в каких позах»: Генич назвал коллегу по «Матч ТВ» провокатором и хайпожором

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поучаствовал в дискуссии, насколько уместны были слова форварда «Динамо» Федора Смолова после вылета из Кубка России от «Акрона». Игрок назвал журналиста Микеле Антонова клоуном.

    Генич в ходе дискуссии назвал своего коллегу по «Матч ТВ» Тимура Журавеля провокатором.

    «Вот ровно такой же провокатор и хайпожор, [как и Микеле Антонов]. Для кликабельности готов спросить, кто с кем спит и в каких позах. Не поддерживаю», – написал Генич про Журавеля.

    • Смолов после поражения в финале Кубка России-2022 от «Спартака» дал обещание фанатам «Динамо».
    • Он заявил, что в 2023 году «Динамо» выиграет Кубок России.
    • В этом году «Динамо» 100 лет.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24515

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Схватились два выходца с этой, с Окраины. Это у них в крови, они без этого не могут.

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      Рейтинг: +774

      эд100 22 минуты назад

      а в чём проблема?... одни проотвечались, как на поле, так и после умом не блеснули... Давно известно, не говори гоп..., сделал дело гуляй... У Генича это личное, сам такой же пройдоха. (а смолову лучше вообще рыгаловку никогда не открывать. его позорное пенальти на всю жизнь перед глазами...)

      0
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      Рейтинг: +14090

      Алексей З 47 минут назад

      Генич рискует.

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      Рейтинг: +8094

      Беспонтий 1 час назад

      да оба вы
      два сапога не пара
      на матч тв овец отара
      а для пиара
      хоть кости бросьте
      будет шесть и шесть
      Тимур и Костя
      так и есть

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      Рейтинг: +5654

      Дядя Серёжа > Беспонтий 56 минут назад

      А может ноль и ноль
      им всё повдоль

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