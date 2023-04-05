«Для кликов спросит, кто с кем спит и в каких позах»: Генич назвал коллегу по «Матч ТВ» провокатором и хайпожором

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поучаствовал в дискуссии, насколько уместны были слова форварда «Динамо» Федора Смолова после вылета из Кубка России от «Акрона». Игрок назвал журналиста Микеле Антонова клоуном.

Генич в ходе дискуссии назвал своего коллегу по «Матч ТВ» Тимура Журавеля провокатором.

«Вот ровно такой же провокатор и хайпожор, [как и Микеле Антонов]. Для кликабельности готов спросить, кто с кем спит и в каких позах. Не поддерживаю», – написал Генич про Журавеля.