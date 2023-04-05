Пойет видит Мудрика в «Челси» преемником Азара

Бывший футболист «Челси» Густаво Пойет высказался о будущем игрока клуба Михаила Мудрика. Он сравнил украинца с Эденом Азаром.

«Взрывной, целеустремлeнный и очень быстрый. Это тот тип игрока, который должен менять ситуацию. Работа, которую Мудрик будет выполнять в будущем, такая же, какая была у Эдена Азара. Он тот тип игрока и у него есть потенциал.

В большинстве случаев никто не подписывает такое количество игроков в январе. Это было для меня самым большим сюрпризом. Если проанализировать список игроков, приобретeнных «Челси», то план точно есть. Это игроки, которые подписаны на будущее.

Весь мир пользуется преимуществом АПЛ. Все в мире знают, что финансовая сила именно там. Насчeт Тодда Боули. Когда ты владелец клуба и у тебя есть деньги, ты покупаешь кого хочешь», – приводит слова Пойета «Чемпионат» со ссылкой на Evening Standard.

Мудрик куплен зимой у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.

У него 1 ассист в 8 матчах АПЛ.

Азар брал с «Челси» АПЛ, Лигу Европы.

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