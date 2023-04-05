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    Пойет видит Мудрика в «Челси» преемником Азара

    Бывший футболист «Челси» Густаво Пойет высказался о будущем игрока клуба Михаила Мудрика. Он сравнил украинца с Эденом Азаром.

    «Взрывной, целеустремлeнный и очень быстрый. Это тот тип игрока, который должен менять ситуацию. Работа, которую Мудрик будет выполнять в будущем, такая же, какая была у Эдена Азара. Он тот тип игрока и у него есть потенциал.

    В большинстве случаев никто не подписывает такое количество игроков в январе. Это было для меня самым большим сюрпризом. Если проанализировать список игроков, приобретeнных «Челси», то план точно есть. Это игроки, которые подписаны на будущее.

    Весь мир пользуется преимуществом АПЛ. Все в мире знают, что финансовая сила именно там. Насчeт Тодда Боули. Когда ты владелец клуба и у тебя есть деньги, ты покупаешь кого хочешь», – приводит слова Пойета «Чемпионат» со ссылкой на Evening Standard.

    • Мудрик куплен зимой у «Шахтера» за 70+30 миллионов евро.
    • У него 1 ассист в 8 матчах АПЛ.
    • Азар брал с «Челси» АПЛ, Лигу Европы.

    Над Мудриком смеются в твиттере – игрок «Челcи» не реализовал явный голевой момент

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    Источник: «Чемпионат»

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