Дюков констатировал улучшение судейства в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему судейство в чемпионате России стало лучше.

«Объективным и важным является такой критерий, как количество неисправленных ключевых ошибок.

Если посмотреть на статистику количества неисправленных ошибок за 20 туров прошлого сезона и текущего, мы увидим положительную динамику.

В прошлом сезоне было 48 ошибок. Если мне не изменяет память, это 2,4 ошибки за тур. В этом сезоне 35 ошибок – 1,75 за тур.

Это говорит о том, что есть положительная динамика. Да, судьи по-прежнему ошибаются, но ошибки неизбежны. Хотя это и не должно быть оправданием.

Мы должны работать над тем, чтобы снижать количество ключевых ошибок, не исправленных VAR. Наша промежуточная цель – не более чем одна ошибка в среднем за тур», – сказал Дюков.