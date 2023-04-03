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    Дюков констатировал улучшение судейства в РПЛ

    Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему судейство в чемпионате России стало лучше.

    «Объективным и важным является такой критерий, как количество неисправленных ключевых ошибок.

    Если посмотреть на статистику количества неисправленных ошибок за 20 туров прошлого сезона и текущего, мы увидим положительную динамику.

    В прошлом сезоне было 48 ошибок. Если мне не изменяет память, это 2,4 ошибки за тур. В этом сезоне 35 ошибок – 1,75 за тур.

    Это говорит о том, что есть положительная динамика. Да, судьи по-прежнему ошибаются, но ошибки неизбежны. Хотя это и не должно быть оправданием.

    Мы должны работать над тем, чтобы снижать количество ключевых ошибок, не исправленных VAR. Наша промежуточная цель – не более чем одна ошибка в среднем за тур», – сказал Дюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2023 12:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 3 апреля, 16:14

      Тюкоф прикалывается.

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      Рейтинг: +10

      erybov1965 3 апреля, 13:19

      Все, вот теперь можно судить правильно и ничего этому не мешает.Программа минимум выполнена.А что произошло,отчего стали лучше судить?

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      Рейтинг: +17890

      NewLife 3 апреля, 13:11

      "Если посмотреть на статистику количества неисправленных ошибок за 20 туров прошлого сезона и текущего, мы увидим положительную динамику. "
      Это сродни утверждению, что выборы в автократиях честные))
      Главная неисправленная ошибка это конфликт интересов, когда владельцы одного из клубов рулят в РФС. Это как если бы тренер боксера судил его поединок.

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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) > NewLife 3 апреля, 13:35

      Расформировать Срам так, что бы не ныли! Гыгыгы

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      Рейтинг: +17890

      NewLife > ПалкоВводецъ (returned) 3 апреля, 13:45

      Глубоко тебе вставили, даже черепушка пострадала. Не говорю про мозги, их нет.

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