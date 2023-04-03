Стала известна реакция игроков «Челси» на увольнение Поттера

Футболисты «Челси» были шокированы отставкой главного тренера Грэма Поттера.
Они ожидали, что 47-летний специалист доработает как минимум до конца сезона.
Игроки узнали об увольнении тренера из официального заявления клуба – заранее их никто не предупреждал.
- «Челси» идет на 11-м месте в АПЛ после 28 туров.
- В 1/4 финала ЛЧ команда встретится с «Реалом».
- Поттер проработал в клубе 7 месяцев.
- Кандидаты на замену – Юлиан Нагельсман, Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби и Рубен Аморим.
Источник: Daily Mail