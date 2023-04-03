Стала известна реакция игроков «Челси» на увольнение Поттера

Футболисты «Челси» были шокированы отставкой главного тренера Грэма Поттера.

Они ожидали, что 47-летний специалист доработает как минимум до конца сезона.

Игроки узнали об увольнении тренера из официального заявления клуба – заранее их никто не предупреждал.