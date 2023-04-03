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    Стала известна реакция игроков «Челси» на увольнение Поттера

    Футболисты «Челси» были шокированы отставкой главного тренера Грэма Поттера.

    Они ожидали, что 47-летний специалист доработает как минимум до конца сезона.

    Игроки узнали об увольнении тренера из официального заявления клуба – заранее их никто не предупреждал.

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    Источник: Daily Mail

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    03.04.2023 10:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +329

      гууд 3 апреля, 12:26

      Реакция была какая ? Ай яй яй, как мы хорошо проигрывали всем ?

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    • ...
      Рейтинг: +1643

      Psih86 3 апреля, 12:20

      В шоке;))) да они его слили, потому что он не тренер.

      0
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