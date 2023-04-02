Каррагер поставил под сомнение качество работы Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился видением работы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«АПЛ с «Сити» выигрывали и до Гвардиолы: Роберто Манчини, Мануэль Пеллегрини. В последние десять лет любой топ-тренер мира выиграл бы с «Сити» АПЛ.

Гвардиола же был нанят для вывода клуба на более высокий уровень. И он не выполнит эту задачу, пока не выиграет с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. Мне кажется, что Пеп считает требование выиграть ЛЧ чрезмерным и несправедливым. Извините, но он в этом неправ», – написал Каррагер.