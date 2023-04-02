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    Каррагер поставил под сомнение качество работы Гвардиолы в «Манчестер Сити»

    Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился видением работы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    «АПЛ с «Сити» выигрывали и до Гвардиолы: Роберто Манчини, Мануэль Пеллегрини. В последние десять лет любой топ-тренер мира выиграл бы с «Сити» АПЛ.

    Гвардиола же был нанят для вывода клуба на более высокий уровень. И он не выполнит эту задачу, пока не выиграет с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. Мне кажется, что Пеп считает требование выиграть ЛЧ чрезмерным и несправедливым. Извините, но он в этом неправ», – написал Каррагер.

    • Испанец в «Сити» с 2016 года.
    • Он брал с командой АПЛ 4 раза.
    • В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией».

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    Источник: The Telegraph

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    02.04.2023 11:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5718

      TOMSON 2 апреля, 12:20

      Как запели.. До прихода Пепа победа в АПЛ считалось чем то величественным. Сейчас же это стало обыденностью. Разве это не новый уровень?
      Иногда читаешь экспертов и очень уважаемых людей и не понимаешь , как они могут такое сказать…

      1
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      ...
      Рейтинг: +1707

      Benifacto > TOMSON 2 апреля, 13:17

      во во.....ппц че че а вот Пеп показал как держать, да ЛЧ это сложно там таких бандуль есть много! он сам то помнит как это играть с топами?и ЛЧ низя конечно сравнивать с регуляркой....но тут каррагер просто говоряшая голова за ливер....

      0
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      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 2 апреля, 12:09

      Как там дела у Ливерпуля

      2
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