Каррагер поставил под сомнение качество работы Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился видением работы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«АПЛ с «Сити» выигрывали и до Гвардиолы: Роберто Манчини, Мануэль Пеллегрини. В последние десять лет любой топ-тренер мира выиграл бы с «Сити» АПЛ.
Гвардиола же был нанят для вывода клуба на более высокий уровень. И он не выполнит эту задачу, пока не выиграет с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов. Мне кажется, что Пеп считает требование выиграть ЛЧ чрезмерным и несправедливым. Извините, но он в этом неправ», – написал Каррагер.
- Испанец в «Сити» с 2016 года.
- Он брал с командой АПЛ 4 раза.
- В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией».
Источник: The Telegraph