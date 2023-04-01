«Буду уродовать свое тело»: комментатор «Матч ТВ» – о необходимости набить тату в честь Дзюбы

Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», проиграл спор и теперь вынужден набить тату в честь форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Кто будет решать, какую татуировку набивать? Вы или Илья Кузнецов?

— Было бы слишком жирно, если бы решал не я. Как уродовать свое тело, я определюсь сам. В ближайшее время выберу какой-то макет, эскиз, придумаю какую-то идею, которая будет сопровождать меня долгие-долгие годы. Это не будет логотип «Локомотива», разумеется, это не будет лицо Дзюбы. Как и прописано в споре, это будет что-то, связанное напрямую с Артемом Дзюбой. Что конкретно, я пока не знаю, подумаю, время есть.