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    «Буду уродовать свое тело»: комментатор «Матч ТВ» – о необходимости набить тату в честь Дзюбы

    Сергей Дурасов, комментатор «Матч ТВ», проиграл спор и теперь вынужден набить тату в честь форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    — Кто будет решать, какую татуировку набивать? Вы или Илья Кузнецов?

    — Было бы слишком жирно, если бы решал не я. Как уродовать свое тело, я определюсь сам. В ближайшее время выберу какой-то макет, эскиз, придумаю какую-то идею, которая будет сопровождать меня долгие-долгие годы. Это не будет логотип «Локомотива», разумеется, это не будет лицо Дзюбы. Как и прописано в споре, это будет что-то, связанное напрямую с Артемом Дзюбой. Что конкретно, я пока не знаю, подумаю, время есть.

    • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
    • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
    • «Локомотив» намерен продлить истекающий летом контракт Дзюбы.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    01.04.2023 22:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8919

      GoLenaStop 2 апреля, 02:22

      Дебилы, бл...ть
      Мозгов.нет, уроды?
      СВО....!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      Fialet > GoLenaStop 2 апреля, 16:02

      Так и фамилия - Дурасов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12151

      BRO_football 1 апреля, 23:56

      Молодец! Надеюсь, условие спора будет выполнено и Дурасов не сольётся с позором как его коллега Генич.

      1
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      Рейтинг: +843

      Аvеngеr 1 апреля, 23:23

      Что тут думать? "Как и прописано в споре, это будет что-то, связанное напрямую с Артемом Дзюбой." Член!!! Он у всех есть.

      8
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      Рейтинг: +245

      dauzhhhhh > Аvеngеr 1 апреля, 23:40

      Тебя ж вроде пожизненно удалили...Или ты Кащей БЕССМЕРТНЫЙ )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +843

      Аvеngеr > dauzhhhhh 2 апреля, 03:11

      Для дебилов из ВСУ. Не Кащей. а Кощей из СВО.

      4
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      Рейтинг: +2775

      BlackMurder > Аvеngеr 2 апреля, 06:57

      Чмошник, не более

      0
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