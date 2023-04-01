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    В руководстве «Реала» произошел раскол из-за выбора нового тренера

    Среди боссов «Реала» нет единого мнения, кто должен возглавить команду вместо Карло Анчелотти.

    Итальянец, вероятно, покинет пост главного тренера по окончании сезона, если «Реал» завершит его без трофеев.

    Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет пригласить Маурисио Почеттино, однако другие члены правления считают оптимальной кандидатурой Рауля.

    • Анчелотти ждут в сборной Бразилии.
    • Почеттино прошлым летом ушел из «ПСЖ» и остается безработным.
    • Рауль работает с фарм-клубом «Реала» – «Кастильей».

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    Источник: TyC Sports

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    01.04.2023 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +176

      RealDiMoNMadrid 2 апреля, 16:03

      Сейчас, когда в Мадриде перестройка, явно нужен опытный и спокойный тренер, который сумеет сдержать негативный аспект трансформации и при этом давать хоть какой-то результат.
      Переса можно понять - он любит карманных, спокойных тренеров, которые ничего не требуют и работают с закрытым ртом. Даже Анчелотти позволяет себе чуточку больше, чем Почеттино.
      Что до Рауля - пожалуйста, не сделайте с моим первым кумиром детства то же, что сделало с моим вторым кумиром Лэмпардом руководство Челси ...

      Всегда считал самым оптимальным вариантом для Реала Зидана и Анчелотти.
      Но так как время первого придёт только после ухода Переса, а время второго УЖЕ подходит к концу, то нужно выбирать среди тех, кто сейчас есть, кто доступен.
      Думаю, Юрген Клопп мог бы

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