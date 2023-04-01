В руководстве «Реала» произошел раскол из-за выбора нового тренера

Среди боссов «Реала» нет единого мнения, кто должен возглавить команду вместо Карло Анчелотти.

Итальянец, вероятно, покинет пост главного тренера по окончании сезона, если «Реал» завершит его без трофеев.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет пригласить Маурисио Почеттино, однако другие члены правления считают оптимальной кандидатурой Рауля.