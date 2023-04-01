Первая лига объявила, что вводит Fun ID – это первоапрельская шутка

Пресс-служба Первой лиги опубликовала шуточный пост в связи с 1 апреля.

«С 1 апреля для посещения матчей Первой лиги обязательно наличие FUN ID!

Вход на стадионы Лучшей лиги мира без улыбки строго воспрещен. Домой с улыбками лишь ходят!» – говорится в публикации.