Первая лига объявила, что вводит Fun ID – это первоапрельская шутка

АХАХАХАХАХХААХХА ВОТ ЭТО ШУТКА АХААХХАХАХАХАХАХХАХА ДА ЛАДГО АХААХХАХААХАХХААХАХАХАХ УМОРА
Пресс-служба Первой лиги опубликовала шуточный пост в связи с 1 апреля.
«С 1 апреля для посещения матчей Первой лиги обязательно наличие FUN ID!
Вход на стадионы Лучшей лиги мира без улыбки строго воспрещен. Домой с улыбками лишь ходят!» – говорится в публикации.
- Это отсылка к введению системы Fan ID на стадионах РПЛ.
- Невозможность ходить на матчи чемпионата без «паспорта болельщика» привела к резкому снижению посещаемости.