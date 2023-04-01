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    Первая лига объявила, что вводит Fun ID – это первоапрельская шутка

    Пресс-служба Первой лиги опубликовала шуточный пост в связи с 1 апреля.

    «С 1 апреля для посещения матчей Первой лиги обязательно наличие FUN ID!

    Вход на стадионы Лучшей лиги мира без улыбки строго воспрещен. Домой с улыбками лишь ходят!» – говорится в публикации.

    • Это отсылка к введению системы Fan ID на стадионах РПЛ.
    • Невозможность ходить на матчи чемпионата без «паспорта болельщика» привела к резкому снижению посещаемости.

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    Источник: телеграм-канал Первой лиги

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    01.04.2023 13:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3603

      Axe111 1 апреля, 14:42

      АХАХАХАХАХХААХХА ВОТ ЭТО ШУТКА АХААХХАХАХАХАХАХХАХА ДА ЛАДГО АХААХХАХААХАХХААХАХАХАХ УМОРА

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      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 1 апреля, 14:03

      Да уж, так себе шутки конечно

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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 1 апреля, 13:55

      Очень плохая шутка, нам еще этого не хватало, как то Дума еще до этого не додумалась, а она вообще может думать?

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