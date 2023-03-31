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  • «Регулярно попадаешь на какофонично стрекочущую ***»: Уткин сравнил уровень комментаторов «Матч ТВ» и Okko

«Регулярно попадаешь на какофонично стрекочущую ***»: Уткин сравнил уровень комментаторов «Матч ТВ» и Okko

31 марта 2023, 21:07
6

Видеоблогер Василий Уткин считает, что на онлайн-сервисе Okko средний уровень комментаторов выше, чем на «Матч ТВ».

«Пока не начался новый тур, расскажу об основном впечатлении прошедшей недели. Это комментарии на Оkkо. Уровень – на порядок выше, чем на «Матч ТВ».

Я посмотрел десять матчей. Плохой комментарий, в моем понимании, был один. Не стану говорить, какой, потому что то обстоятельство, что это был комментатор, который работает и на «Матче» – совпадение, думаю. Может, плохой день был у человека.

Отличный русский язык, нет перегруза бессмысленной информацией (ну, или почти нет – молодежи это просто по определению свойственно), в общем, мое сварливое ухо почти ничто не раздражало.

Я впервые так явственно обратил на это внимание потому, что обычно матчи смотришь вперемежку. А тут целую неделю вся актуальность сосредоточилась в Оkkо.

И я удивился – какая сильная, какая заметная разница. Я бы сказал, что она бросается в глаза, если бы она не бросалась в уши.

На «Матче» есть несколько топ-комментаторов. Станислав Минин, например. Роман Нагучев. Но от матча к матчу попадаешь регулярно на какофонично стрекочущую *** [фигню].

На Оkkо я за эти две недели, посмотрев много игр целиком, такого не встретил. Работают перцы, молодчики», – написал Уткин.

  • Редакцию Оkkо возглавляет комментатор нескольких финалов ЧМ Владимир Стогниенко.
  • Уткин комментировал футбол и там, и там.
  • Журналист покинул «Матч ТВ» в 2016 году, не проработав там и года.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (6)
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eugen-han
1680287608
Кто-то а рекламе снимается, а Васе достаточно сравнить в пользу кого-то того, кто больше заплатит в условиях ,,честной конкуренции"...
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portero
1680288466
Что Василий Окко денюжку заплатил за статейку, ну молодца отработал....
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almanev
1680288837
Нагучев - фу. Паузы между словами по 10 секунд
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эд100
1680293045
эх Вася..., прогиб засчитан!...
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talgatnurzhanov2006
1680321390
Стогниенко рулит!
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SLADE2019
1680336542
Заинтриговал. Надо посмотреть пару-тройку репортажей.
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