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  • Зарема рассказала о своих заслугах: «довела» Ваноли до победы в Кубке, вывела соцсети «Спартака» на уровень «Барсы» и привела Абаскаля

Зарема рассказала о своих заслугах: «довела» Ваноли до победы в Кубке, вывела соцсети «Спартака» на уровень «Барсы» и привела Абаскаля

31 марта 2023, 13:14
18

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова экс-администратора клуба Александра Хаджи, который усомнился в футбольной компетентности Салиховой.

«Обожаю категорию «ветеранов» с гендерной непереносимостью. Пусть расскажет тогда, каким образом, по его версии, Тедеско остался до конца сезона, вопреки единогласному голосованию cовета директоров за другого тренера, и как в клубе очутился Ваноли?

Зачем «довела» Тедеско до серебра, которого не было девять лет, и Ваноли до Кубка, который не выигрывали 19 лет? А потом с золотоволосым Абаскалем замахнулась на золото, но дальше, на радость экспертов «Матч ТВ», не моя история.

Также успела «довести» мировые соцсети «Спартака» на уровень «Барселоны» и «МЮ», не имея Месси и Роналду в составе.

Пусть еще поведует, каким ветром занесло Абаскаля в Тушино. Заодно вспомнит, какими «теплыми словами поддержки» встретили ветераны только что ступившего на газон «ноунейма». И как дожили до такой жизни, что в некоторых играх на поле выходят 11 российских игроков, а 10 спартаковцев оказываются в сборной, хотя еще два года назад вызывались только Джикия и Зобнин.

Насоветовала от души! Мне просто интересно, как эти почтеннейшие ветераны всех времен и народов сами себе это объясняют? Или мыслить критически — это чисто женская забава?

Возглавить женский «Спартак»? Я не участвую в проектах, которые не несут коммерческой прибыли или не имеют спортивной составляющей.

Футбол — это не просто урок физкультуры! Это азарт, страсть, гимн Лиги чемпионов или, как минимум, Лига Европы. Рев трибун, болельщики в красно-белых футболках в пабах и на площадях городов Европы и их яркие перформансы на переполненных стадионах.

Единственное, на что готова тратить деньги, это благотворительный проект «Спартак» — детям», — заявила Зарема.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (18)
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acor94
1680258504
Получается, по словам Заремы, женский футбол это не спорт.
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ilichkadr
1680259832
Ну, Зарема молодца! Отпедалировала Хаджу по самое не могу........
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raritet
1680260247
Нужно срочно Церетели заказывать памятник Зареме. А если серьезно, у нас потому и футбол в полной заднице потому что лезут порулить все кому не лень: от любителей срубить бабла до страстных любителей пропиариться за чужой счет.
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Беспонтий
1680260582
..и старостину возле смертного одра стакан воды бесплатно (вроде) приносила
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JIEGEHDA
1680260793
" я тратила деньги как могла и куда могла . А если ветераны хотели так же так это не моя вина . Мы за десятки лет взяли кубок . А так же золото рпл . А теперь мы возьмём ещё раз кубок . Ведь в нашей стране даже Тосно брал этот кубок . Я содержала тедеско который хотел уйти от нас . Но остался . Который после нас ушёл в Средний клуб Бундеслиги и опустился так низко что они даже подумать не могли . А теперь этот Великий Тренер тренерует саму Бельгию , Бельгию которая выиграла у Самой Германии . У Германии которая сегодня выиграет Испанию а завтра проиграет Корее )) да слишком круто . Очень много крутости сделала Зарема . А я вот думаю . Федун там каким боком? Он что вообще делал? Вроде все приятные моменты только Зарема сделала ))) по поводу
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neveldomha
1680261435
А чего про Зенит ничего не ляпнула?
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Бригадный
1680262217
Давно доказано, что хрюканы суть самый антинародный клуб. Карманная игрушка проходимцев-миллиардеров. Вот, еще одно доказательство. Совет директоров единогласно "против". Но решает Зарема и решает так, как ей захочется. А то, что есть успехи... А как им не быть, если в бригаде хрюканов собраны самые сильные игроки РПЛ?
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alp
1680267477
И Федун, такой, стоит рядом, репу чешет, и думает - а я, бл*ть, чем все это время занимался?
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моэм
1680277845
А ведь всё так....и серебро и кубок и Абаскаль появились , когда машиной марки Спартак рулила Зарема ....вела прямо скажем сверхактивно и по женски , чем часто вызывала хохот дедов -ветеранов....но невозможно отрицать и то , что в итоге её НЕСТАНДАРТНЫЙ подход , а оперативность в принятии решений , дала результат . ...и это факт ....а с фактом не поспоришь.
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m40
1680629973
Вообще довольно вздорная тётка, но тут вроде как нормально сказала
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