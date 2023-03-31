Зарема рассказала о своих заслугах: «довела» Ваноли до победы в Кубке, вывела соцсети «Спартака» на уровень «Барсы» и привела Абаскаля

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова экс-администратора клуба Александра Хаджи, который усомнился в футбольной компетентности Салиховой.

«Обожаю категорию «ветеранов» с гендерной непереносимостью. Пусть расскажет тогда, каким образом, по его версии, Тедеско остался до конца сезона, вопреки единогласному голосованию cовета директоров за другого тренера, и как в клубе очутился Ваноли?

Зачем «довела» Тедеско до серебра, которого не было девять лет, и Ваноли до Кубка, который не выигрывали 19 лет? А потом с золотоволосым Абаскалем замахнулась на золото, но дальше, на радость экспертов «Матч ТВ», не моя история.

Также успела «довести» мировые соцсети «Спартака» на уровень «Барселоны» и «МЮ», не имея Месси и Роналду в составе.

Пусть еще поведует, каким ветром занесло Абаскаля в Тушино. Заодно вспомнит, какими «теплыми словами поддержки» встретили ветераны только что ступившего на газон «ноунейма». И как дожили до такой жизни, что в некоторых играх на поле выходят 11 российских игроков, а 10 спартаковцев оказываются в сборной, хотя еще два года назад вызывались только Джикия и Зобнин.

Насоветовала от души! Мне просто интересно, как эти почтеннейшие ветераны всех времен и народов сами себе это объясняют? Или мыслить критически — это чисто женская забава?

Возглавить женский «Спартак»? Я не участвую в проектах, которые не несут коммерческой прибыли или не имеют спортивной составляющей.

Футбол — это не просто урок физкультуры! Это азарт, страсть, гимн Лиги чемпионов или, как минимум, Лига Европы. Рев трибун, болельщики в красно-белых футболках в пабах и на площадях городов Европы и их яркие перформансы на переполненных стадионах.

Единственное, на что готова тратить деньги, это благотворительный проект «Спартак» — детям», — заявила Зарема.