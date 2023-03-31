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«Рубин» приглашал Зарему в 2021 году через Слуцкого

31 марта 2023, 08:46
2

Экс-глава медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский вспомнил, как летом 2021 года клуб приглашал Зарему Салихову, супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Летом 2021 года мы приглашали Зарему Салихову на базу «Рубина». Она на тот момент уже завела Telegram-канал, похвалила «Рубин» и писала, что тоже любит чак-чак. Ну или что-то вроде того – уже точно не помню.

Мы тогда как раз выбирали нового SMMщика, потому что наш ушeл в «Спартак». Согласовали задумку с начальством, все заинтересовались, было интересно познакомиться, в том числе руководству. Через Леонида Викторовича [Слуцкого] позвали Зарему в гости.

Идея была в том, чтобы пригласить еe в Казань, потому что она была крайне активна в медиапространстве. Познакомиться, пообщаться с руководством. У нас была готова концепция, могли сделать из этого событие.

Мы как раз выбирали SMMщика, и именно в ролик с кастингом хотели пригласить Зарему. У нас там снимался и Александр Бурмистров (экс-хоккеист «Ак Барса»). Рассчитывали пошуметь в медиапространстве и вообще поприкалываться.

Это инфоповод и для СМИ. Тогда был момент, когда такие идеи хорошо заходили. Не сложилось, потому что вроде по графику не попадали – у нас сборы были в Казани», – сказал Бодылевский.

  • «Рубин» занимает второе место в Первой лиге.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Рубин Салихова Зарема
Комментарии (2)
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ilichkadr
1680243549
"приглашали Зарему Салихову", чтобы "пошуметь в медиапространстве и вообще поприкалываться". В этом вся современная журналистика........... Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.....
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Марк Аврелий!
1680448969
Эскортницу всегда все приглашают
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