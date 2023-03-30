Агуэро стало плохо во время стрима – он схватился за сердце

Серхио Агуэро сделал вынужденную паузу в ходе трансляции на Twitch.
Аргентинец вел эфир вместе с Ибайем Льяносом, когда ему стало плохо.
Экс-футболист внезапно прервал разговор и схватился за сердце. Несколько секунд он сидел молча.
«Как дела, чувак? Может нужно сходить к врачу?» – спросил Ибай у партнера по стриму.
«Нет. У меня есть чип, если что – он обнаружит меня и отправит сигнал. Думаю, это была мини-аритмия», – ответил Агуэро.
- Агуэро закончил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем.
- Ему сделали операцию и вставили чиповый имплант.
Источник: Daily Mail