Агуэро стало плохо во время стрима – он схватился за сердце

Серхио Агуэро сделал вынужденную паузу в ходе трансляции на Twitch.

Аргентинец вел эфир вместе с Ибайем Льяносом, когда ему стало плохо.

Экс-футболист внезапно прервал разговор и схватился за сердце. Несколько секунд он сидел молча.

«Как дела, чувак? Может нужно сходить к врачу?» – спросил Ибай у партнера по стриму.

«Нет. У меня есть чип, если что – он обнаружит меня и отправит сигнал. Думаю, это была мини-аритмия», – ответил Агуэро.