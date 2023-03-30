«Какой «Челси», ребята? Там тебя сожрут вместе с костями»: Быстров – о Захаряне

Владимир Быстров дал совет полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Да, я прихлопываю Арсена, причем делаю это с начала сезона. Ему вообще все равно. Ему наверняка не нравится это.

Мне тоже не нравилось, когда про меня так говорили. Но позднее понимал: все по делу. Когда Федотов в «Спартаке» менял меня на 25-й минуте, я мог кричать матом, ударить в дверь ногой.

Но потом я сидел в раздевалке тихо и ничего не говорил тренеру при всех. Потому что осознавал: сам обосрался, а не Федотов взял и просто так меня заменил.

Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя. Посидеть на базе, поработать. И он сам заметит, что вернулся в ту великолепную форму, когда его хвалили и признавали лучшим молодым игроком.

Но этого нет! Какой «Челси», ребята? В «Челси» тебя сожрут вместе с костями. Сядешь на лавку не то что в кожаных штанах – в деревянных«, – сказал Быстров.