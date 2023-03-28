«Будем выходить и побеждать, но пока мы не готовы»: медиаклуб «Козлы» намерен сыграть с «Зенитом»

Дмитрий Гусаков, основатель медийного клуба «Козлы» (GOATS), рассказал о планах сыграть с командой РПЛ.

– Ты смотрел матч ЦСКА – 2Drots?

– Смотрел, был на стадионе. Невероятно кайфанул. Это большая победа для медиафутбола.

Я смотрел и гордился «дротами». Это было просто невероятно. И это то, к чему стоит идти.

Когда «БроукБойз» проиграли 0:9 «Оренбургу», я просто *** так расстроился. Такое несерьезное отношение к футболу. Какое-то неуважение к футболу. Потому что я к футболу отношусь очень серьезно.

Я с детства люблю футбол, с детства занимался футболом. Я в «Козлах» выстраиваю все на профессиональном уровне. У нас очень серьезное отношение к футболу. Так или иначе.

Есть свои приколюхи в медиасфере, но все равно у нас максимально серьезный подход, пацаны – настоящие профессионалы, отдаются своему делу и ставят определенные задачи.

Конечно, у нас тоже был вариант сыграть с командой Премьер-лиги, но объективно мы пока не готовы. Как только мы будем готовы, мы обязательно сыграем.

– С кем?

– Мы на связи с «Зенитом». Но пока никаких анонсов, потому что пока мы не готовы.

Потому что мы будем выходить и именно побеждать. У нас такая задача. Мы профессионалы, ***!

– А где будет матч?

– Слушай, я не знаю, где будет матч, когда он будет. Просто мы тренируемся, мы готовимся. У нас шесть тренировок в неделю. И у нас такие своеобразные сборы.

Нас Дмитрий Витальевич [Градиленко, главный тренер GOATS] готовит, гоняет, и мы будем забирать этот МФЛ.