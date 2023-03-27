«В сборной России слишком много понтов»: депутат Хамзаев призвал к отставке Карпина

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев недоволен словами Валерия Карпина о работе в сборной России.

Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.

Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.

Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«Если у человека позиция: «Вы что думаете, мы тут за это место держимся?», а так, на секунду, это позиция главного тренера нашей футбольной сборной, то ему точно там не место.

Человек должен биться на этом посту, вся его работа должна быть направлена на результат и авторитет данной должности.

Он же воспринимает это, как «фи», а не как свою ответственность. Если он так просто готов отказываться от такой миссии, это о многом говорит.

У руля сборной должен быть хваткий, зоркий и боевой тренер, а вся дерзость должна быть направлена на своих подопечных [и проявляться] в игре команды на футбольном поле.

В нашей сборной слишком много понтов, а футбола осталось мало», – сказал Хамзаев.