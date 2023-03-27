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  • «В сборной России слишком много понтов»: депутат Хамзаев призвал к отставке Карпина

«В сборной России слишком много понтов»: депутат Хамзаев призвал к отставке Карпина

27 марта 2023, 19:58
13

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев недоволен словами Валерия Карпина о работе в сборной России.

  • Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.
  • Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.
  • Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«Если у человека позиция: «Вы что думаете, мы тут за это место держимся?», а так, на секунду, это позиция главного тренера нашей футбольной сборной, то ему точно там не место.

Человек должен биться на этом посту, вся его работа должна быть направлена на результат и авторитет данной должности.

Он же воспринимает это, как «фи», а не как свою ответственность. Если он так просто готов отказываться от такой миссии, это о многом говорит.

У руля сборной должен быть хваткий, зоркий и боевой тренер, а вся дерзость должна быть направлена на своих подопечных [и проявляться] в игре команды на футбольном поле.

В нашей сборной слишком много понтов, а футбола осталось мало», – сказал Хамзаев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (13)
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MaxRnD
1679940630
Ловко сволота ГосДуровская в медиапространстве стрелки переводит на Валеру со своих подвигов
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Бан
1679940800
В Думе все грызутся за корыто у власти и думают, что все должны это делать.
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Lilipyt
1679942343
Этот человек явно не знает о Черчесове))
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Опорник84
1679942477
Тренер сборной России -это расстрельная должность. Тем более Валере она досталась в нагрузку, если я не ошибаюсь. А кого ставить, иностранцы к нам сейчас не пойдут, а своих практически нет. Пусть привлекает молодежь, все равно спроса за результат нет. Когда нас к турнирам допустят , одному богу известно.
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eugen-han
1679944442
Они там в думе и министерстве ухи об'елись что ли? Пусть сидят на жо-пе ровно и не вякуют в сторону сборной и её тренера, - это не их вотчина.
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Fialet
1679944507
Меня вот что удивляет, он лишь сказал, что не держится за место, но это же не значит, что ему наплевать на сборную.
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KLINSI
1679945987
Когда то Аршавин ответил в сердцах быдло-депутату в подобной манере, до сих пор в него фекалии летят.
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ЗаЖиМ
1679947419
Вот Сосана Хамсаева вообще никто не спрашивал...
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моэм
1679948728
По правде так депутаты ГД самые никчёмные и бесполезные люди , ничего не делающие , и от которых ничего в России не зависит . но надувают щёки и имитируют кипучую деятельность , да и то не все , по причине постоянного отсутствия на заседаниях....и это знает весь народ , кроме самих депутатов конечно.
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Дядя Серёжа
1679979129
Какой патриатичный, а ну его... вместо Карпина
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