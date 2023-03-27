Полузащитник сборной Ирака: «Россия каждый раз становилась бы чемпионом в Азии»

Осама Рашид высоко оценил уровень сборной России.

Россияне победили Ирак (2:0) в товарищеском матче.

31-летний Рашид провел на поле всю игру.

«Я бы хотел, чтобы Россия приехала к нам домой, в Ирак. Мы бы могли вновь провести хорошую игру.

Если Россия перейдет в АФК, вы будете главным фаворитом турнира. Думаю, каждый раз становились бы чемпионами. Почему нет?

Но я бы не хотел, чтобы вы переходили, потому что нам тогда еще сложнее будет выиграть (смеется).

Но, если это произойдет, вы будете на вершине в Азии и повысите уровень футбола», – считает Рашид.