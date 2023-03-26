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  • Орлов назвал некорректными слова слова Матыцина в адрес Карпина

Орлов назвал некорректными слова слова Матыцина в адрес Карпина

26 марта 2023, 23:33
7

Комментатор Геннадий Орлов поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина.

  • Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.
  • Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.
  • Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«Не понял слов министра спорта Матыцина в адрес Карпина. Я бы не был столь категоричным и не говорил за всю Россию. Ну что это за фраза такая: «Так вы с Россией или нет»? Зачем так ставить вопрос?

Карпин просто имел в виду, что он спокойно отнесется к тому, если его уволят. Ну и что тут плохого? Человек философски относится к тренерской доле. Не держится всеми возможными способами за свое место.

А Матыцин сразу какие-то противопоставления находит. Вы с нами или не с нами... Это некорректно! Зачем так нападать на тренера сборной?

Думаю, министерству спорта надо подумать о другом. В России построили прекрасные стадионы к чемпионату мира. Но как они сейчас заполняются после возникших определенных препятствий? Ну не идет народ... И как эти стадионы будут окупаться? Проблема? Да. Но ее же надо как-то решать. Недобор болельщиков – это невеселая реальность.

Лично меня Карпин на посту главного тренера полностью устраивает. Спасибо ему за то, что он согласился занять эту должность. У нас что, очередь из желающих стояла? Видно, что человек что-то ищет, переживает, болеет за дело. Все в порядке. Валерий Георгиевич взвалил на себя эту ношу, совмещает с работой в клубе. Так давайте его поддерживать! Сегодня он победил. Счет на табло. Карпин – тренер», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Бриг
1679863269
Согласен!
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Enter2006
1679881640
Вкачали денег а стадионы гниют! Когда в Саранске будет сборная России с товарищеским матчем??? Что вы только две столицы кормите??
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Давид59
1679891445
"После возникших определённых препятствий". Это он хорошо сказал. Я бы уточнил: после определённых действий, повлекших возникновение определённых препятствий. Ну, а кто не с нами, тот...
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САДЫЧОК
1679897907
Кто , это такой Матыцин , для футбола ?!- НИКТО ! Зачем , его цитировать ?
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cska1948
1679898501
"...Сегодня он победил. Счет на табло. Карпин – тренер», – сказал Орлов." ---------------------- Интересно, чтобы сказал Геннадий Сергеевич, если бы "сегодня" Карпин, в очередной раз, не победил?
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моэм
1679906044
Чиновник и предатель это в России уже давно синонимы ...и вдруг , он рядится в одежду патриота , В СМИ естественно ....а можно ли нам верить словам министра , имеющего за границей не дома , а дворцы , вид на жительство в нескольких странах и паспорт иностранного гражданина , и дети которого , всю сознательную жизнь ни дня не жили в России ?....да не в жисть !!!
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zigbert
1679924664
Такие вот у нас министры спорта, когда не разобравшись делают свои выводы.
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