Мостовой раскритиковал Карпина: «Есть вещи, которые он не может себе позволить, нужно знать грань»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поддержал министра спорта Олега Матыцина. Тот ранее выступил с критикой в адрес главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«Полностью согласен с министром, все правильно он сказал. Я уже давно об этом говорил. Есть вещи, которые главный тренер не может себе позволять, нужно знать грань.

Сейчас вокруг сборной много критики, он и не выдерживает. Вокруг него было много пафоса: «Валера, верим», а что теперь? Мы уже полтора года никого не можем обыграть», – сказал Мостовой.