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  • Мостовой раскритиковал Карпина: «Есть вещи, которые он не может себе позволить, нужно знать грань»

Мостовой раскритиковал Карпина: «Есть вещи, которые он не может себе позволить, нужно знать грань»

26 марта 2023, 17:13
4

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поддержал министра спорта Олега Матыцина. Тот ранее выступил с критикой в адрес главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«Полностью согласен с министром, все правильно он сказал. Я уже давно об этом говорил. Есть вещи, которые главный тренер не может себе позволять, нужно знать грань.

Сейчас вокруг сборной много критики, он и не выдерживает. Вокруг него было много пафоса: «Валера, верим», а что теперь? Мы уже полтора года никого не можем обыграть», – сказал Мостовой.

  • Карпин возглавляет сборную с 2021 года.
  • Сегодня Россия сыграет в товарищеском матче с Ираком. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Kiuy
1679843536
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Опорник84
1679844032
Ну конечно , было бы лучше что-бы сборная была чемпионом мира по товарищеским матчам. Так кстати называли сборную СССР. Мостовой как футболист мне очень нравился, но разговаривает он очень много, только не чего хорошего не делает.
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eugen-han
1679854288
Карпин делает дело, а то что говорит не то, так это потому что так спрашивают нелепо и смешно. На пример вас спрашивают: готовы ли вы умереть, а ответ следует примерно такой: готов в любое время. Вот так и происходят интервью в режиме вопросов и ответов, после чего на полном серьёзе начинают это обсуждать и даже осуждать.
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