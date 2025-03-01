Мостовой: «Вхожу в топ-5 лучших игроков в истории страны»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил свой уровень.

«Есть ли кто-то сильнее Мостового лучше российских футболистов? Есть много объективных и субъективных факторов, влияющих на оценку. Я обычно называют пятерку сильных футболистов, не буду ставить себя выше кого-то.

Думаю, что не только я, но и другие скажут, что Мостовой входит в пятерку лучших футболистов страны. Называю того же Канчельскиса, Аршавина. Но сравнивать тяжело, я вообще в России не играл. Если бы я поиграл еще в России, то 100 голов бы забил. В общем, сложно сравнивать», – сказал Мостовой.