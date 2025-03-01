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Мостовой: «Вхожу в топ-5 лучших игроков в истории страны»

1 марта, 11:26
5

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил свой уровень.

«Есть ли кто-то сильнее Мостового лучше российских футболистов? Есть много объективных и субъективных факторов, влияющих на оценку. Я обычно называют пятерку сильных футболистов, не буду ставить себя выше кого-то.

Думаю, что не только я, но и другие скажут, что Мостовой входит в пятерку лучших футболистов страны. Называю того же Канчельскиса, Аршавина. Но сравнивать тяжело, я вообще в России не играл. Если бы я поиграл еще в России, то 100 голов бы забил. В общем, сложно сравнивать», – сказал Мостовой.

  • Ранее Мостовой прошел обучение в академии РФС на лицензию А-УЕФА + Б-УЕФА.
  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1740820508
Какой страны? Если СССР, то Мостовой точно в пятёрке....а в России он уже не играл
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АК 68
1740821263
Саня, а что так скромненько страны? Давай уже мира.
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Борис34684
1740823214
Хватит наливать этому убогому.
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zigbert
1740831639
Что теперь об этом говорить если свои лучшие годы он провел за границей.
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Plyash
1740910059
Одно можно сказать наверняка - Мостовой от скромности не умрёт.
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