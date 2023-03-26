Зарема вступилась за Карпина перед министром

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на критику главного тренера сборной России Валерия Карпина со стороны министра спорта Олега Матыцина.

«Я не фанат Валерия Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление. Он сам себе и мотиватор, и самый строгий критик.

Надо понимать, что футболист с пяти лет мечтает играть на чемпионатах мира, Европы при полных стадионах и поддержке настоящих болельщиков, а не массовки. Сейчас им трудно искать новые смыслы. Это первый опыт в истории российского футбола. Надо быть на стороне футболистов всегда», – сказала Зарема.