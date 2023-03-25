Губерниев отреагировал на слова экс-президента России Медведева о Fan ID

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о необходимости изменения системы Fan ID.

Экс-президент России сказал: «Вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Нужно как минимум корректировать правила тогда».

«В Премьер-лиге на футбол никто не ходит, а на Кубке России, где нет Fan ID, – паломничество.

Дмитрий Медведев наверняка видит очевидные вещи. Рано или поздно все это будет скорректировано.

Нужно так или иначе менять какую-то конструкцию, с учeтом того тупика, к которому пришли.

Дмитрий Медведев – зампред Совбеза Российской Федерации. А Fan ID – закон, который был принят Государственной Думой, утвержден Советом Федерации и одобрен Президентом.

Я назвал механизм, в котором кто-то из людей, которые принимали и продвигали этот закон, должен инициировать в нeм некоторые изменения.

Главный фактор – это не слова Дмитрия Медведева, а то, что на футбол с Fan ID никто не ходит. Клубы терпят огромные убытки.

И так в стране денег нет. Поэтому Медведев прав – закон нуждается в корректировке», – заявил Губерниев.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID