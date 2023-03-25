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  • Губерниев отреагировал на слова экс-президента России Медведева о Fan ID

Губерниев отреагировал на слова экс-президента России Медведева о Fan ID

25 марта 2023, 16:59
12

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о необходимости изменения системы Fan ID.

Экс-президент России сказал: «Вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Нужно как минимум корректировать правила тогда».

«В Премьер-лиге на футбол никто не ходит, а на Кубке России, где нет Fan ID, – паломничество.

Дмитрий Медведев наверняка видит очевидные вещи. Рано или поздно все это будет скорректировано.

Нужно так или иначе менять какую-то конструкцию, с учeтом того тупика, к которому пришли.

Дмитрий Медведев – зампред Совбеза Российской Федерации. А Fan ID – закон, который был принят Государственной Думой, утвержден Советом Федерации и одобрен Президентом.

Я назвал механизм, в котором кто-то из людей, которые принимали и продвигали этот закон, должен инициировать в нeм некоторые изменения.

Главный фактор – это не слова Дмитрия Медведева, а то, что на футбол с Fan ID никто не ходит. Клубы терпят огромные убытки.

И так в стране денег нет. Поэтому Медведев прав – закон нуждается в корректировке», – заявил Губерниев.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
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То ли ещё будет
1679753337
Так и будут бесконечно корректировать.
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Enter2006
1679753499
"денег нет, но вы держитесь"
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Napaleon Banapart
1679755088
Дима Диму видит из далека...
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portero
1679756887
Хорошо вылизал!!!! Губастинький жополиз....
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NewLife
1679757544
Фан иди, куда тебя уже не раз послали.
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Garrincha58
1679758542
а какая может быть корректировка или закон есть или его надо вообще отменять вот и всё
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Persona_non_Grata
1679759124
А что еще кто-то реагирует на слова Медведева ???
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Непутриот
1679769058
а чо алкогном не предложил противников их сраного фан-айди признать иноагентами и расстрелять из ядерной пушки
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lordmrv
1679771522
Дима, умничка! Язык шершавый! Как Микоян, долго жить будешь при власти.
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