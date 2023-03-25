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  • «Барселона» не сможет вернуть Месси. Для этого ей нужно серьезно разгрузить зарплатную ведомость (это очень большие деньги)

«Барселона» не сможет вернуть Месси. Для этого ей нужно серьезно разгрузить зарплатную ведомость (это очень большие деньги)

25 марта 2023, 12:30
2

Еще до чемпионата мира точечно появлялись слухи, что Лионель Месси откажется от продления контракта с «ПСЖ», потому что думает о возвращении в «Барселону». В октябре мы писали такой текст:

Медиа обсуждают возвращение Месси в «Барсу»: пока что это всего лишь инсайды, но Лапорта мечтает об этом

Сейчас появилось больше конкретики. Главный инсайдер по «Барсе» Жерар Ромеро сообщил, что Месси окончательно отказался от продолжения карьеры в «ПСЖ» и уже обдумывает трансфер в бывший клуб. По словам Ромеро, Месси разговаривал с Хави до ЧМ-2022, а сейчас полноценно настроен на возвращение.

Но эта история упирается в один очень мощный аргумент – деньги. Точнее, в их нехватку.

У «Барселоны» сложно с зарплатным потолком: молодого лидера даже пришлось регистрировать как игрока второй команды

С декабря тянется история о продлении контракта Гави с «Барселоной». И здесь есть две стороны. Первая – «Барселона», которая работает в сторону переподписания соглашения с игроком. У нее раздутая зарплатная ведомость, у нее были проблемы с контрактом Маркосом Алонсо. Потом – с Гави. Суд постановил, что «Барселона» может продлить контракт с Гави, но дальше против этого выступало руководство Ла Лиги. Оно довело дело до подачи апелляции, а после суд отменил решение. Регистрация контракта Гави отменена, он заявлен как футболист молодежки.

Официально ли это или слух? Официально. На данный момент Гави нет в разделе с составом «Барселоны» на официальном сайте Ла Лиги.

The Athletic пишет, что Гави уйдет свободным агентом, если «Барселона» не зарегистрирует его контракт до 30 июня 2023 года – такой пункт есть в действующем соглашении Гави с клубом.

Какой выход сейчас? Переподписывать контракты на не очень выходных условиях с другими игроками. Либо расставаться с ними совсем. Dario Sport пишет, что сейчас зарплатный потолок «Барселоны» составляет 648 млн евро, и его нужно уменьшить на 200 млн. Один из многих вариантов – расторгнуть контракт с Жорди Альбой. Летом его уже пытались продать «Интеру», что не очень понравилось Альбе. Сейчас долг перед игроком составляет 38 млн евро, но «Барса» все еще пытается расстаться с ним.

В случае с Месси ситуация абсолютно такая же. «Барсе» нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы пригласить его к себе. Сейчас его зарплата в «ПСЖ» равна 41 млн евро в год – сумма не укладывается в рамки, доступные для «Барселоны».

Что говорят о приглашении Месси

• Глава Ла Лиги Хавьер Тебас: «В «Барселону» – при нынешней экономической ситуации – Месси не может вернуться, если только он существенно не снизит зарплату, что было бы странно. Но и в «ПСЖ» он тоже не может быть.

Может ли Ла Лига помочь «Барсе» с приглашением Месси? Единственный, кто может что-то сделать, это «Барса». Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в «Барселоне», но это не зависит от нас. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси мог приехать».

• Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барсу»? Я буду только рад, он – легенда нашего клуба. Двери открыты».

• Хави: «Мы держим в уме идею возвращения Месси. Пока рано об этом говорить, но Лео – лучший игрок мира. Он усилит любую команду».

Фото: imago-images.de, dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Лига чемпионов Россия Барселона ПСЖ Месси Лионель Гави
Комментарии (2)
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Александр52
1679752609
Месси не пропадёт. Но хочется смотреть только его и больше ни кого. А особенно Реал и Винисиуса с Бенземой.
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BRO_football
1679776566
Месси столько лет звезда футбола, а ему всё денег не хватает. Алчность свою никак не усмирит.
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