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    «Барселона» не сможет вернуть Месси. Для это ей нужно серьезно разгрузить зарплатную ведомость (это очень большие деньги)

    Еще до чемпионата мира точечно появлялись слухи, что Лионель Месси откажется от продления контракта с «ПСЖ», потому что думает о возвращении в «Барселону». В октябре мы писали такой текст:

    Медиа обсуждают возвращение Месси в «Барсу»: пока что это всего лишь инсайды, но Лапорта мечтает об этом

    Сейчас появилось больше конкретики. Главный инсайдер по «Барсе» Жерар Ромеро сообщил, что Месси окончательно отказался от продолжения карьеры в «ПСЖ» и уже обдумывает трансфер в бывший клуб. По словам Ромеро, Месси разговаривал с Хави до ЧМ-2022, а сейчас полноценно настроен на возвращение.

    Но эта история упирается в один очень мощный аргумент – деньги. Точнее, в их нехватку.

    У «Барселоны» сложно с зарплатным потолком: молодого лидера даже пришлось регистрировать как игрока второй команды

    С декабря тянется история о продлении контракта Гави с «Барселоной». И здесь есть две стороны. Первая – «Барселона», которая работает в сторону переподписания соглашения с игроком. У нее раздутая зарплатная ведомость, у нее были проблемы с контрактом Маркосом Алонсо. Потом – с Гави. Суд постановил, что «Барселона» может продлить контракт с Гави, но дальше против этого выступало руководство Ла Лиги. Оно довело дело до подачи апелляции, а после суд отменил решение. Регистрация контракта Гави отменена, он заявлен как футболист молодежки.

    Официально ли это или слух? Официально. На данный момент Гави нет в разделе с составом «Барселоны» на официальном сайте Ла Лиги.

    The Athletic пишет, что Гави уйдет свободным агентом, если «Барселона» не зарегистрирует его контракт до 30 июня 2023 года – такой пункт есть в действующем соглашении Гави с клубом.

    Какой выход сейчас? Переподписывать контракты на не очень выходных условиях с другими игроками. Либо расставаться с ними совсем. Dario Sport пишет, что сейчас зарплатный потолок «Барселоны» составляет 648 млн евро, и его нужно уменьшить на 200 млн. Один из многих вариантов – расторгнуть контракт с Жорди Альбой. Летом его уже пытались продать «Интеру», что не очень понравилось Альбе. Сейчас долг перед игроком составляет 38 млн евро, но «Барса» все еще пытается расстаться с ним.

    В случае с Месси ситуация абсолютно такая же. «Барсе» нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы пригласить его к себе. Сейчас его зарплата в «ПСЖ» равна 41 млн евро в год – сумма не укладывается в рамки, доступные для «Барселоны».

    Что говорят о приглашении Месси

    • Глава Ла Лиги Хавьер Тебас: «В «Барселону» – при нынешней экономической ситуации – Месси не может вернуться, если только он существенно не снизит зарплату, что было бы странно. Но и в «ПСЖ» он тоже не может быть.

    Может ли Ла Лига помочь «Барсе» с приглашением Месси? Единственный, кто может что-то сделать, это «Барса». Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в «Барселоне», но это не зависит от нас. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси мог приехать».

    • Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барсу»? Я буду только рад, он – легенда нашего клуба. Двери открыты».

    • Хави: «Мы держим в уме идею возвращения Месси. Пока рано об этом говорить, но Лео – лучший игрок мира. Он усилит любую команду».

    Фото: imago-images.de, dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +968

      Riot Zero 1 час назад

      БЕЗДАРИ борбардировские, не для ЭТО, а для ЭТОГО.

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