Сборные Франции и Нидерландов назвали стартовые составы на матч первого тура отборочного цикла Евро-2024.
- Встреча пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс».
- Начало – в 22:45 по Москве, в пятницу, 24 марта.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Франция: Меньян, Кунде, Конате, Упамекано, Люка Эрнандес, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Коман, Мбаппе, Коло Муани.
Нидерланды: Силлессен, Аке, ван Дейк, Гертрейда, Тимбер, Тейлор, Де Рон, Вейналдум, Бергейс, Симонс, Депай.
Источник: «Бомбардир»