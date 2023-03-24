Франция и Нидерланды сыграют в матче 1-го тура отборочного этапа Евро-2024. Встреча пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус до 10000 рублей и ставь на матч

Пять последних очных матчей: четыре победы французов, один раз выиграли голландцы.

В последний раз команды встречались 16 ноября 2018 года – Нидерланды победили 2:0. Забили Джорджиньо Вейналдум и Мемфис Депай.

Игра состоится в пятницу, 24 марта.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Игру также будет транслировать «Лига ставок».

Начало – в 22:45 мск.

Франция – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,66. На ничью дают 3,05. На выигрыш гостей можно поставить за 2,70.