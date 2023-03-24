Новые рекорды и достижения Роналду – собрали топ-7 наиболее значимых

Сборная Португалии стартовала с уверенной победы в отборе Евро-2024.

Команда разгромила Лихтенштейн со счетом 4:0, Криштиану Роналду сделал дубль.

Все уже привыкли, что голы 38-летнего нападающего нередко переписывают рекорды. Не стал исключением и вчерашний матч. Вот главные цифры.

1. Роналду установил мировой рекорд по числу матчей за сборную

197 игр в составе национальной команды – больше нет ни у кого.

2. Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Теперь в его активе 120 забитых мячей – тоже больше всех.

3. Роналду – первый игрок в истории, забивший 100 голов за сборную в официальных матчах

Третий рекорд Криштиану за день! Легенда!

4. Роналду забивает за сборную Португалии 20 лет подряд – с 2004 года

Удивительная серия. Кто-то еще помнит, что было в 2004-м? А вот португалец уже тогда отличался за национальную команду.

5. Роналду забил 47-й сборной в карьере

Почти полсотни национальных сборных хотя бы раз пропускали от Криштиану. Лихтенштейн – очередная жертва португальца.

6. Роналду забил со штрафного в двух матчах подряд

Кто-то может сказать, что это сомнительное достижение. Но учитывая проблемы форварда с голами со штрафных в последние годы, давайте отдельно отметим данный факт.

7. Роналду вошел в топ-10 в истории футбола по голам со штрафных

Португалец забил в 60-й раз в карьере прямым ударом со штрафного. Это десятый результат в истории наряду с Рональдом Куманом. У Лионеля Месси сейчас 62 таких гола. Рекорд принадлежит бразильцу Жуниньо Пернамбукано – 77

Фото: Global Look Press