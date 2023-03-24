Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новые рекорды и достижения Роналду – собрали топ-7 наиболее значимых

Новые рекорды и достижения Роналду – собрали топ-7 наиболее значимых

24 марта 2023, 15:21
15

Сборная Португалии стартовала с уверенной победы в отборе Евро-2024.

Команда разгромила Лихтенштейн со счетом 4:0, Криштиану Роналду сделал дубль.

Все уже привыкли, что голы 38-летнего нападающего нередко переписывают рекорды. Не стал исключением и вчерашний матч. Вот главные цифры.

1. Роналду установил мировой рекорд по числу матчей за сборную

197 игр в составе национальной команды – больше нет ни у кого.

2. Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Теперь в его активе 120 забитых мячей – тоже больше всех.

3. Роналду – первый игрок в истории, забивший 100 голов за сборную в официальных матчах

Третий рекорд Криштиану за день! Легенда!

4. Роналду забивает за сборную Португалии 20 лет подряд – с 2004 года

Удивительная серия. Кто-то еще помнит, что было в 2004-м? А вот португалец уже тогда отличался за национальную команду.

5. Роналду забил 47-й сборной в карьере

Почти полсотни национальных сборных хотя бы раз пропускали от Криштиану. Лихтенштейн – очередная жертва португальца.

6. Роналду забил со штрафного в двух матчах подряд

Кто-то может сказать, что это сомнительное достижение. Но учитывая проблемы форварда с голами со штрафных в последние годы, давайте отдельно отметим данный факт.

7. Роналду вошел в топ-10 в истории футбола по голам со штрафных

Португалец забил в 60-й раз в карьере прямым ударом со штрафного. Это десятый результат в истории наряду с Рональдом Куманом. У Лионеля Месси сейчас 62 таких гола. Рекорд принадлежит бразильцу Жуниньо Пернамбукано – 77

Фото: Global Look Press

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2024 Лихтенштейн Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1679660982
криш молоток...играет с удовольствием...как-будто перезегрузился
Ответить
ololoshaOLOLOEV
1679666871
Ничтожество... в тени Месси...
Ответить
Koni_Best_1
1679671179
Я как сейчас помню момент его выхода на замену на ЧЕ в 2004 году, тогда первый раз его увидел, совсем еще молодой мальчишка, никто и предположить не могу, что будет суперзвездой, хотя конечно был бешеный талант, великий игрок как бы кто не относился, хоть я и сам в лагере Месси
Ответить
JI e x a
1679698122
я помню, у них тогда был с Грецией матч открытие и финал, и слёзы Роналду после того финала =) Боже, какой же я уже старый.... Хотя, глядя на Роналду, вроде ещё и не такой уж старый =)))
Ответить
Great Tartaria
1679733919
у Пеле 70 со штрафных и в целом общая статистика ГОРАЗДО более впечатляющая ... не переплюнут никогда ни гном, ни дельфин легендарного Бразильца 1281гол в 1363 играх!!!!!
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Канделаки высказалась о выходе сборной Грузии на Евро-2024
2024.03.27 15:54
8
Зинченко прокомментировал выход Украины на Евро-2024
2024.03.27 13:25
4
Игроки сборной Грузии получат госнаграды за выход на Евро-2024
2024.03.27 11:24
5
Все участники Евро-2024
2024.03.27 01:30
12
ВидеоТысячи человек вышли на улицы Грузии праздновать выход на Евро-2024
2024.03.27 00:55
Отбор Евро-2024. Украина добилась волевой победы над Исландией (2:1) и 4-й раз подряд получила путевку
2024.03.27 00:38
18
ВидеоТанцы Хвичи на столе в раздевалке после выхода Грузии на Евро-2024
2024.03.26 23:51
4
Сборная Грузии едет на Евро!!!! Соперники уже известны
2024.03.26 23:10
4
ВидеоФанаты Грузии выбежали на поле после выхода команды на Евро-2024
2024.03.26 22:53
2
Отбор Евро-2024. Грузия победила в серии пенальти Грецию и впервые вышла на крупный турнир
2024.03.26 22:45
16
Великобритания изымет паспорта у футбольных хулиганов, чтобы они не попали на Евро-2024
2024.03.26 17:45
2
Главный тренер сборной Португалии высказался о значимости Роналду
2024.03.26 11:23
Винисиус: «Иногда крупные федерации и важные люди боятся что-то сделать в борьбе с расизмом»
2024.03.26 10:40
2
Перед матчем Франция — Чили пройдет минута молчания в память жертв теракта в «Крокусе»
2024.03.26 08:52
Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
2024.03.25 08:16
В Греции удивились, что казахстанские фанаты убрали за собой мусор после матча
2024.03.24 17:30
Евро-2024 может стать первым в истории чемпионатом Европы без дебютантов
2024.03.24 14:40
2
«Такого ещe не было»: Деметрадзе рассказал про ажиотаж в Грузии перед историческим матчем
2024.03.24 13:00
16
ФотоСимволическая сборная из европейцев, которые не сыграют на Евро-2024
2024.03.23 17:57
2
Ребров прокомментировал волевую победу над Боснией
2024.03.22 12:07
1
Португалия продлила победную серию до 11 матчей подряд
2024.03.22 08:32
Стало известно, когда Роналду сыграет за сборную Португалии в 2024 году
2024.03.22 08:07
ФотоОпределились три финальные пары стыков отбора Евро-2024
2024.03.22 01:00
1
Отбор Евро-2024. Польша разнесла Эстонию, камбэк Украины и другие результаты стыков
2024.03.22 00:50
19
Отбор Евро-2024. Греция уничтожила Казахстан (5:0) и сыграет в финальном стыке с Грузией
2024.03.22 00:37
2
Отбор Евро-2024. Грузия победила Люксембург (2:0) в первом стыке
2024.03.21 21:58
Босния – Украина: прогноз на стыковой матч отбора ЧЕ-2024 матч, 21 марта
2024.03.21 09:47
3
Греция – Казахстан: прогноз на стыковой матч отбора ЧЕ-2024, 21 марта
2024.03.21 09:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+