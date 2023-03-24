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    Новые рекорды и достижения Роналду – собрали топ-7 наиболее значимых

    Сборная Португалии стартовала с уверенной победы в отборе Евро-2024.

    Команда разгромила Лихтенштейн со счетом 4:0, Криштиану Роналду сделал дубль.

    Все уже привыкли, что голы 38-летнего нападающего нередко переписывают рекорды. Не стал исключением и вчерашний матч. Вот главные цифры.

    1. Роналду установил мировой рекорд по числу матчей за сборную

    197 игр в составе национальной команды – больше нет ни у кого.

    2. Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

    Теперь в его активе 120 забитых мячей – тоже больше всех.

    3. Роналду – первый игрок в истории, забивший 100 голов за сборную в официальных матчах

    Третий рекорд Криштиану за день! Легенда!

    4. Роналду забивает за сборную Португалии 20 лет подряд – с 2004 года

    Удивительная серия. Кто-то еще помнит, что было в 2004-м? А вот португалец уже тогда отличался за национальную команду.

    5. Роналду забил 47-й сборной в карьере

    Почти полсотни национальных сборных хотя бы раз пропускали от Криштиану. Лихтенштейн – очередная жертва португальца.

    6. Роналду забил со штрафного в двух матчах подряд

    Кто-то может сказать, что это сомнительное достижение. Но учитывая проблемы форварда с голами со штрафных в последние годы, давайте отдельно отметим данный факт.

    7. Роналду вошел в топ-10 в истории футбола по голам со штрафных

    Португалец забил в 60-й раз в карьере прямым ударом со штрафного. Это десятый результат в истории наряду с Рональдом Куманом. У Лионеля Месси сейчас 62 таких гола. Рекорд принадлежит бразильцу Жуниньо Пернамбукано – 77

    Фото: Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +176

      Koni_Best_1 5 часов назад

      Я как сейчас помню момент его выхода на замену на ЧЕ в 2004 году, тогда первый раз его увидел, совсем еще молодой мальчишка, никто и предположить не могу, что будет суперзвездой, хотя конечно был бешеный талант, великий игрок как бы кто не относился, хоть я и сам в лагере Месси

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      Рейтинг: +27

      ololoshaOLOLOEV 6 часов назад

      Ничтожество... в тени Месси...

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      Рейтинг: +11481

      "supermax" 8 часов назад

      криш молоток...играет с удовольствием...как-будто перезегрузился

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