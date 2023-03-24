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Быстров: «Я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак»

24 марта 2023, 13:51
15

Владимир Быстров рассказал, что является болельщиком «Краснодара».

«Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел. Были же футболисты, которые себя проявляли. Где они? Были Кабелла и Перейра, вокруг которых строилась игра команды.

Но сейчас вокруг кого строить? Рамирес совершает одни и те же ошибки и все равно выходит в составе. Почему тогда не попробовать русского на этой позиции? Не знаю этого тренера [Владимира Ивича], какой у него стиль.

Помню, в «Краснодаре» нас наказывали после поражения в Кубке России от «Уфы». В Туле не могли забить, 0:0, хотя мячом владели 70 процентов времени. Я тогда играл фланговым защитником и не уходил с чужой половины поля. Просто не фартило!

Вообще, я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак», а болею за «Краснодар». Но в этом сезоне просто не могу. Мне этот «Краснодар» несимпатичен», – заявил Быстров.

  • Футболист выступал за «Краснодар» с 2014 по 2017 год.
  • Большую часть карьеры он провел в «Зените» (2002-2005; 2009-2014).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Быстров Владимир
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1679656757
Да мы видим и слышим за кого
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Ziklop
1679657027
иудушка продажная, мы знаем ты за гей-клуб болеешь, с футболом завязал!
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Эном айс
1679658766
А что , тогда, на скамейке запасных, на Крестовском шоркаешься? За себя поболей, бедолага..
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alefreddy
1679660985
тогда за Пахтакор напишите статью
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"supermax"
1679661482
болеть не болеет...но лизнуть кому надо умеет
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lordmrv
1679671646
Вот он Эрдоган отечественного футбола)))
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paracetamol
1679678673
Быстров: «Я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак, я обычное хумно!»
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Опорник84
1679682496
Охренеть, какие все злые. Судя по комментариям у людей все человечное пропало.Он хотя бы в футбол играл и сборной был. А вы что для отечественного футбола сделали, что его так поносите?
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вальтер79
1679686271
вот же чмо с ***** дном)))
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Назарян
1679746832
пи,,,добол Вовчик
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