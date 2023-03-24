Быстров: «Я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак»

Владимир Быстров рассказал, что является болельщиком «Краснодара».

«Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел. Были же футболисты, которые себя проявляли. Где они? Были Кабелла и Перейра, вокруг которых строилась игра команды.

Но сейчас вокруг кого строить? Рамирес совершает одни и те же ошибки и все равно выходит в составе. Почему тогда не попробовать русского на этой позиции? Не знаю этого тренера [Владимира Ивича], какой у него стиль.

Помню, в «Краснодаре» нас наказывали после поражения в Кубке России от «Уфы». В Туле не могли забить, 0:0, хотя мячом владели 70 процентов времени. Я тогда играл фланговым защитником и не уходил с чужой половины поля. Просто не фартило!

Вообще, я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак», а болею за «Краснодар». Но в этом сезоне просто не могу. Мне этот «Краснодар» несимпатичен», – заявил Быстров.