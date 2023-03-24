«Нужно уже делать какие-то выводы»: Мостовой – о работе Карпина в сборной России

Александр Мостовой недоволен результатами сборной России при Валерии Карпине.

Команда сыграла вничью 3 матча подряд.

В четверг товарищеская встреча с Ираном завершилась со счетом 1:1.

До этого были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«На поле отметить особо некого. Могу лишь только сказать про Зиньковского, который запомнился в первые 20 минут, благодаря ему и заработали пенальти. После этого он особо заметен не был, как и все остальные. Но он хоть что-то сделал.

Что касается работы Карпина, то нужно уже делать какие-то выводы. Не будем брать в расчeт стыки, мы их не сыграли. Но надо смотреть на те игры, которые удалось провести.

Мы в трeх матчах забили один гол, причeм с соперниками, которых мы должны спокойно обыгрывать.

Вот следующий матч с Ираком. Я вообще был в шоке, когда узнал, что в Ираке есть футбол. Интересно будет, как сыграем с ними. Должны 3:0 обыгрывать», – заявил Мостовой.