Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нужно уже делать какие-то выводы»: Мостовой – о работе Карпина в сборной России

«Нужно уже делать какие-то выводы»: Мостовой – о работе Карпина в сборной России

24 марта 2023, 01:06
19

Александр Мостовой недоволен результатами сборной России при Валерии Карпине.

  • Команда сыграла вничью 3 матча подряд.
  • В четверг товарищеская встреча с Ираном завершилась со счетом 1:1.
  • До этого были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«На поле отметить особо некого. Могу лишь только сказать про Зиньковского, который запомнился в первые 20 минут, благодаря ему и заработали пенальти. После этого он особо заметен не был, как и все остальные. Но он хоть что-то сделал.

Что касается работы Карпина, то нужно уже делать какие-то выводы. Не будем брать в расчeт стыки, мы их не сыграли. Но надо смотреть на те игры, которые удалось провести.

Мы в трeх матчах забили один гол, причeм с соперниками, которых мы должны спокойно обыгрывать.

Вот следующий матч с Ираком. Я вообще был в шоке, когда узнал, что в Ираке есть футбол. Интересно будет, как сыграем с ними. Должны 3:0 обыгрывать», – заявил Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак» 7
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 18
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf575757
1679626684
Да хватит уже цитировать этого "обиженного мальчика", а попросту конченого завистливого никчемного лузера!
Ответить
eugen-han
1679627385
Если делать выводы, то они обнадеживающие по факту, так как в последние три игры не одного проигрыша. Сборная Ирана сама по себе сильная команда и то, что ей на последнем чемпионате мира просто не повезло,- это в точности повторилось в игре с Россией. Следующий соперник Ирак был когда-то примерно того же уровня, что и Иран, но по об'ективным причинам за последние 25 лет футбол у арабов деградировал. И по этому соглашусь, что выигрывать надо с явным преимуществом, что и будет наверное продемонстрировано в следующей игре нашей сборной.
Ответить
Damir07
1679627686
Какие выводы вы о чем нас на все отстранили смысл менять тренера мы не скоро в Европу вернёмся зачем из за этого опять менять тренера ему за разрыв платить дорогого тренера поставить не знайте куда деть деньги отдайте нуждающимся тем более священный месяц Рамадан хоть какая то польза будет
Ответить
Дядя Серёжа
1679632189
Вот кто наверно мозоли вчера натёр, руки потирая
Ответить
Эном айс
1679632475
Выводы... Глистов у себя выведи, добрее будешь.
Ответить
sochi-2013
1679643933
Нет сейчас сборной России, есть только карпинская шарашка. Сейчас главный вопрос: Кто наверху его крышует? И второй: Сколько ЭТО будет продолжаться?
Ответить
JTherry
1679645502
"о работе Карпина в сборной России" - по сути он повысил статус и цену игроков, не более того, не улучшив игру команды в целом... собственно, за это его и критикуют и СМИ, и болельщики...
Ответить
NewLife
1679651954
Согласен с Мостом, несмотря на скулеж местных тролль-патриотов. Результаты Валэры говорят сами за себя. К сожалению, нынешнее руководство РФС оргвыводы делать не будет, их будут делать те, кто придет на смену этой официозной щарашке. Когда наступит это счастливое время, никто не знает.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
1
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
12
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
107
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
13
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+