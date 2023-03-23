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    «Вообще не знал, что там футбол есть»: Мостовой – о сопернике сборной России

    Александр Мостовой поставил под сомнение уровень сборной Ирака.

    – Какие ожидания от предстоящих матчей с Ираном и Ираком?

    – Ирак еще не подтвердили. Но даже если подтвердится, ничего футбольного я там не вижу. Хотя соперников нам не приходится выбирать.

    Иран – другое дело. Они неплохо играли на чемпионате мира. Соперник достойный. А про Ирак мы ничего не слышали последние лет 20. Что ожидать – даже предположить не могу.

    – Предыдущие товарищеские матчи не порадовали качеством футбола. Сейчас наша сборная соберется?

    – Иран – команда сильная и в рейтинге стоит выше нас. Если мы сыграем нормально – выиграем или сыграем вничью, – все будут говорить, как у нас все здорово. Не сыграют – забудут про сборную через день-два.

    Ирак? Вообще не знал, что там футбол есть.

    – Сборная Ирака – кот в мешке?

    – Как можно было слышать про Ирак и футбол? Это все равно, что Монголия и футбол!

    – А зачем матч с Россией Ираку и Ирану?

    – С Ираном и Ираком тоже многие страны не хотят играть. У них тоже выбора особенного нет.

    • Россия встретится с Ираном сегодня в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Игра с Ираком запланирована на 26 марта.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18027

      paracetamol 4 часа назад

      Эти матчи - большой политик! А ты не знал?

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      Рейтинг: +978

      SLADE2019 5 часов назад

      Очередные правильные слова от Мостового. Или нет, уважаемые критики его творчества?

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      Рейтинг: +2519

      serglider > SLADE2019 5 часов назад

      Ну, в отборе на ЧМ иракская сборная все же участвовала и даже кого-то из Азии обыгрывала, так что футбол там точно есть, но непонятно какого уровня. То что мы под санкциями и выбора у нас нет, это и ежу понятно... В общем капитан очевидность...

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      Рейтинг: +25035

      bset 5 часов назад

      В Эритрею надо было лететь

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      Рейтинг: +2519

      serglider > bset 5 часов назад

      Можно еще в Антарктиде с пингвинами сыграть)))

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