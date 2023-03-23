«Вообще не знал, что там футбол есть»: Мостовой – о сопернике сборной России

Александр Мостовой поставил под сомнение уровень сборной Ирака.
– Какие ожидания от предстоящих матчей с Ираном и Ираком?
– Ирак еще не подтвердили. Но даже если подтвердится, ничего футбольного я там не вижу. Хотя соперников нам не приходится выбирать.
Иран – другое дело. Они неплохо играли на чемпионате мира. Соперник достойный. А про Ирак мы ничего не слышали последние лет 20. Что ожидать – даже предположить не могу.
– Предыдущие товарищеские матчи не порадовали качеством футбола. Сейчас наша сборная соберется?
– Иран – команда сильная и в рейтинге стоит выше нас. Если мы сыграем нормально – выиграем или сыграем вничью, – все будут говорить, как у нас все здорово. Не сыграют – забудут про сборную через день-два.
Ирак? Вообще не знал, что там футбол есть.
– Сборная Ирака – кот в мешке?
– Как можно было слышать про Ирак и футбол? Это все равно, что Монголия и футбол!
– А зачем матч с Россией Ираку и Ирану?
– С Ираном и Ираком тоже многие страны не хотят играть. У них тоже выбора особенного нет.
- Россия встретится с Ираном сегодня в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Игра с Ираком запланирована на 26 марта.