«Вообще не знал, что там футбол есть»: Мостовой – о сопернике сборной России

Александр Мостовой поставил под сомнение уровень сборной Ирака.

– Какие ожидания от предстоящих матчей с Ираном и Ираком?

– Ирак еще не подтвердили. Но даже если подтвердится, ничего футбольного я там не вижу. Хотя соперников нам не приходится выбирать.

Иран – другое дело. Они неплохо играли на чемпионате мира. Соперник достойный. А про Ирак мы ничего не слышали последние лет 20. Что ожидать – даже предположить не могу.

– Предыдущие товарищеские матчи не порадовали качеством футбола. Сейчас наша сборная соберется?

– Иран – команда сильная и в рейтинге стоит выше нас. Если мы сыграем нормально – выиграем или сыграем вничью, – все будут говорить, как у нас все здорово. Не сыграют – забудут про сборную через день-два.

Ирак? Вообще не знал, что там футбол есть.

– Сборная Ирака – кот в мешке?

– Как можно было слышать про Ирак и футбол? Это все равно, что Монголия и футбол!

– А зачем матч с Россией Ираку и Ирану?

– С Ираном и Ираком тоже многие страны не хотят играть. У них тоже выбора особенного нет.